İzmir’de ilkokul ve ortaokul öğrencileri, Cumhuriyet’in 102’nci yılına özel hazırladıkları koreografilerle beğeni topladı.

İzmir’de öğrencilerden 29 Ekim’e özel koreografi

İzmir’de ilkokul ve ortaokullarda, Cumhuriyet’in 102’nci yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Öğrenciler, hazırladıkları koreografilerle Cumhuriyet coşkusunu yaşattı.

Tire’de öğrenciler bedenleriyle ay yıldız figürü oluşturdu

Tire Eskioba İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri, kırmızı-beyaz kıyafetleriyle okul bahçesinde ay yıldız figürü oluşturarak kutlamalara renk kattı. Tire Dörteylül Ortaokulu öğrencileri ise hazırladıkları video kliplerle kutlamalara katıldı.

Turgut Reis ve Buca’daki okullarda özel gösteriler

Turgut Reis İlkokulu öğrencileri, öğretmenleri Hakan Horata öncülüğünde hazırladıkları koreografide bedenleriyle ay yıldız ve ‘102’ rakamını oluşturarak Cumhuriyet’in 102. yılını simgeledi.

Buca Karacaağaç Türk Kadınlar Konseyi İlkokulu öğrencileri ise sahneledikleri Cumhuriyet oratoryosu ile izleyicilerin beğenisini topladı.

Gösteriler izleyicilerden tam not aldı

Kutlamalarda öğrencilerin hazırladığı koreografiler, izleyiciler tarafından büyük ilgiyle takip edildi. Coşkulu gösteriler Cumhuriyet Bayramı’nın anlam ve önemini bir kez daha gözler önüne serdi.