İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 29 Ekim kutlamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tugay, kentte su temininin Devlet Su İşleri (DSİ) sorumluluğunda olduğunu vurgulayarak Düvertepe Barajı'nın bir an önce yapılması gerektiğini belirtti ve Çankaya Katlı Otoparkı’nın güçlendirme sürecinde Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile Ziraat Bankası’nın yanıtını beklediklerini ifade etti.

Başkan Tugay, su temini konusunda sorumluluğun hangi kurumda olduğuna dair sorulara kanun ve mevzuat çerçevesinde yanıt verdi. İzmir’e su temin etme görev ve sorumluluğunun Devlet Su İşleri’nde olduğunu, belediyenin ise suyu dağıtma ve dağıtım ağını işletme görevini üstlendiğini söyledi. Tugay, eğer içme suyu kaynakları tükenirse veya barajlar yeterince dolmazsa başka bölgelerden su temininin DSİ’nin işi olduğunu vurguladı.

Tugay, Düvertepe Barajı'nın İzmir’in su ihtiyacını karşılamaya yönelik planlamasının yıllar önce DSİ tarafından yapıldığını hatırlattı ve projenin hızlandırılması gerektiğini belirtti. Belediye olarak geçen yıl DSİ izniyle açılan yüzlerce su kuyusuyla üzerlerine düşeni yaptıklarını söyleyen Tugay, ancak uzun vadeli ve büyük ölçekli su temini için Düvertepe gibi baraj projelerinin hayata geçirilmesinin elzem olduğunu ifade etti.

Tugay, Çankaya Katlı Otoparkı'nın depreme dayanıklılık kararı ve yıkım sürecine ilişkin soruları da yanıtladı. Başkan, binanın depreme dayanıksız olduğuna dair kararın kendisinden önce alındığını, güçlendirme projesi için süre istediklerini ancak yapılan incelemelerde güçlendirme seçeneğinin uygulanamaz olduğunu gördüklerini söyledi. Ayrıca ilgili kurumların (Konak Kaymakamlığı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) boşaltma ve elektrik-su kesintisi talepleriyle sürecin resmi olarak ilerlediğini belirtti.

Çankaya Katlı Otoparkı’nda İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yüzde 47,5 ortaklığı olduğunu, ancak yüzde 50’den fazla paya sahip Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Ziraat Bankası’nın güçlendirme sorumluluğunda olduğunu söyleyen Tugay, “Bizim yıkılsın diye ısrarımız yok; güçlendirme yapacaklar mı, bunu bekliyoruz” dedi. Tugay, iddia edenlerin güçlendirme projesini yapmaları halinde kendilerinin yıkılmamasını kabul edeceğini söyledi.

Başkan Tugay, kent merkezinde yeni otopark alanı oluşturmanın kolay olmadığını; eski planlama kararları ve mevcut şehir dokusunun bunu zorlaştırdığını anlattı. Trafik yoğunluğunu azaltma ve şehir merkezini trafikten arındırma ilkesi üzerinde durdu. Tugay, toplu taşımayı, yaya ve bisiklet kullanımını teşvik edecek politikaların öncelenmesi gerektiğini belirtti.