İzmir'in Bornova ilçesindeki Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu'nda geçen haziran ayında yaşanan bir olay, veliler arasında büyük bir tartışmaya neden oldu. Mezuniyet kutlamasında Beden Eğitimi öğretmeni olduğu iddia edilen bir kişi, okul bahçesinde şampanya patlatarak tepkilere yol açtı.

Velilerden sert tepki

Veliler, okul gibi eğitim kurumu içinde alkollü içki kullanımının uygun olmadığına dikkat çekerek, öğretmenin bu davranışını sert bir şekilde eleştirdi. Okul bahçesinde alkollü içki içilmesinin öğrenciler üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini belirten veliler, söz konusu olayın eğitim kurumlarına yakışmadığını vurguladı.

Sosyal medyada gündem oldu

Olayın görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı ve büyük yankı uyandırdı. Öğrencilerin ve ailelerinin tepkilerini gösterdiği bu görüntüler, okul yönetimi tarafından soruşturma açılmasına yol açtı. Alkolün okul etkinliklerinde yer alması, eğitim camiasında da tartışma yarattı.