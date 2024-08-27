CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Milli Eğitim Bakanlığı’nın İzmir’de 18 okulun bahçe, spor salonları ve duvarlarının kiralanması için açtığı ihalelere sert tepki gösterdi. Kılıç, ihale sürecinin hemen durdurulmasını ve uygulamanın tekrar değerlendirilmesini talep etti. Kılıç, “Bakanlık, ihalelerden elde edeceği geliri diğer Bakanlıklar arasında paylaşacakmış. Cumhurbaşkanına soruyorum, Bakanlıklarınızın bu paraya ihtiyacı mı var?” ifadelerini kullandı.

Öğrenciler ve veliler kaygılı

Kılıç, 2024-2025 eğitim döneminin yaklaşmasıyla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı’nın İzmir’in önde gelen okullarını hedef alan kiralama kararını eleştirdi. Bakanlık tarafından başlatılan ihale sürecinin öğrenci, eğitimci ve veliler arasında kaygı yarattığını vurgulayan Kılıç, bu okulların bahçelerinin ve spor salonlarının kiralanmasının çeşitli tehlikeleri beraberinde getireceğini belirtti.

Korunmasız okul alanları tehlike oluşturuyor

Kılıç, okulların bahçelerinin otopark olarak kullanılmasının çocukların güvenliği için risk oluşturduğunu ve bu durumun çeşitli tehlikelere kapı açabileceğini ifade etti. Ayrıca, bazı okullarda bulunan yurtların da bu kiralama kararından olumsuz etkilenebileceği uyarısında bulundu.

Kiralama işlemi hukuksuz

Kılıç, Milli Eğitim Bakanlığı’nın daha önce Okul Aile Birlikleri tarafından kiralanan alanların şimdi Bakanlık tarafından hukuksuz bir şekilde kiralanmaya çalışıldığını söyledi. Kiralama işlemlerinden elde edilecek gelirlerin Bakanlık bütçesine eklenecek olması, diğer Bakanlıklarla paylaşılacak olması da eleştirildi.

Kılıç, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e verdiği soru önergesinde, ihale sürecinin amacını, Bakanlığın bütçe ihtiyacını ve elde edilecek gelirlerin nasıl kullanılacağını sordu. Ayrıca, yargı kararı gereği daha önce kiralamaların iptal edildiği, bu nedenle mevcut kiralama işlemlerinin hukuka uygun olup olmadığını da sorguladı.

"Eğitimde niteliği artırmak için mücadele edeceğiz"

Kılıç, eğitimde özelleştirme politikalarını reddettiklerini belirterek, okulların yalnızca eğitim amacıyla kullanılmasını savundu. Eğitim alanının korunduğu, güvenli ve nitelikli bir ortamın sağlanması için mücadeleye devam edeceklerini ifade etti.

Kılıç, konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e soru önergesi yöneltti. Şu soruların yanıtlanmasın istedi:

“Milli Eğitim Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü’nün taşınmaz kiralama ihalesi ilanına göre, İzmir’de 18 okulumuzun spor salonlarının, bahçelerinin ve duvarlarının üçüncü kişilere kiralanmasındaki amaç nedir?

Bakanlığın bu ihalelerden elde edeceği kazanca ihtiyacı var mıdır? Bakanlığın bütçesi yetersiz midir? İhalelerden ne kadar gelir elde edilmesi planlanmaktadır? Bu gelirler hangi harcamalarda kullanılacaktır?

Daha önce Okul Aile Birlikleri tarafından okul bahçeleri otopark olarak kullanılmaktaydı. Konunun yargıya taşınması üzerine, yargı kiralama işlemini iptal etmiştir. Bu karardan haberiniz bulunmakta mıdır? Okul bahçelerinin otopark olarak işletilmesi hukuki midir?

Türkiye genelinde kaç okulun bahçeleri, spor alanları ve duvarları kiralanmak üzere ihaleye çıkarılacaktır? Bu okullar hangi illerde yer almaktadır? İllere göre dağılımları nedir? Bu okullar hangileridir?

Kiralanmasına karar verilen yerlerin ticari amaçlı kiralanmasının uygun olup olmadığına dair hukuki değerlendirmeniz nedir?

Kiralama işlemi, eğitim öğretim faaliyetlerini nasıl etkileyecek? Hangi önlemler alınacak? Kiralamaların güvenlik zaafiyeti yaratabileceği endişesiyle ilgili olarak alınacak önlemler nelerdir?

Kiralama işlemi hangi zaman aralığında ve ne kadar süreyle yapılacak? Bu süreç nasıl ve kimler tarafından belirlenecektir?”