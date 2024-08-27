İzmir'in profesyonel futbol kulüplerinin çatı kuruluşu olan İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK), kentteki futbol takımlarının desteklenmesi gerektiğine dikkat çekti. İZVAK Başkanı Ali Erten imzalı bildiride, sporun kentin kültürel ve ekonomik gelişimine katkısına vurgu yapıldı. Erten, İzmir'in Türkiye'deki en köklü spor kulüplerine ev sahipliği yaptığını ve kentteki 10 profesyonel takımın desteklenmesinin yerel yönetimler başta olmak üzere tüm kent dinamiklerinin görevi olduğunu belirtti.

İzmir'de 10 kulübün 8'i şirketleşti

Erten, "Şu anda İzmir, Türkiye'deki profesyonel futbol liglerinde 10 kulüp ile temsil edilmektedir. İstanbul’dan sonra en fazla kulübü olan ikinci şehirdir. Bu kulüplerimizin 8 tanesi şirketleşme süreçlerini tamamlamış, diğer 2 kulübümüz ise bu alanda adımlar atmaktadır. Profesyonel yönetim anlayışı, kurumsallaşma ve buna bağlı olarak finansal yapının güçlendirilmesi gibi endüstrileşen futbolun olmazsa olmazları, kulüplerimizce, adım adım, ama başarı ile uygulanıyor. Bugün atılan adımların taşıdığı anlamı, zaman içerisinde çok daha iyi fark edeceğiz. Futbol özelinden hareketle daha genel anlamda sporun desteklenmesi, sadece sportif başarı açısından değil, aynı zamanda sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda da çok önemli faydalar sağlayacaktır. Bu süreci desteklemek, fırsat ve olanak yaratmak, yerel yönetimlerimiz başta olmak üzere tüm kent dinamiklerinin en önemli görevlerinden biri olmalıdır" dedi.

Futbolun bir şehrin kimliği ve aidiyet duygusunu güçlendirdiğini ifade eden Erten, futbolun disiplin, takım ruhu, liderlik ve işbirliği gibi önemli sosyal becerilerin gelişmesine katkıda bulunduğunu vurguladı. İzmir kulüplerinin desteklenmesinin, şehrin kültürel mirasının korunmasına ve gelecek nesillere aktarılmasına yardımcı olacağını belirtti. Erten, "Futbol, bir şehir için güçlü bir kent kimliği ve aidiyet kaynağıdır. Bunun, dünyada, birçok başarılı örneği arasında Dortmund, Barcelona, Napoli, Liverpool ve daha birçoklarını sayabiliriz. Zengin tarihi ve kültürel geçmişlere sahip köklü kulüplerimiz, bilinen kimliklerinin çok daha ötesinde, İzmir'in tarihinin ve kimliğinin ayrılmaz birer parçasıdırlar. Bu kulüplerin desteklenmesi, şehrin kültürel mirasının korunmasına ve bu mirasın gelecek nesillere aktarılmasına yardımcı olacaktır" cümlelerini kurdu.

Futbolun ekonomi üzerindeki etkisi büyük

Erten ayrıca, futbolun ekonomik kalkınma üzerindeki etkisinin göz ardı edilemeyeceğini dile getirdi. "Futbolun ekonomik kalkınma üzerindeki etkisi göz ardı edilemez. Futbol kulüpleri, şehirlerde büyük bir ekonomik etki yaratır. Maç günlerinde stadyumları dolduran taraftarlar, yerel işletmeler için önemli bir gelir kaynağı oluşturur. Restoranlar, kafeler, oteller ve perakende mağazaları, futbol etkinliklerinden doğrudan yarar sağlar. Ayrıca, futbolun gelişmesi, elde edilen dikkati çekici başarılar, kent tanınırlığına ve marka değerine direkt etki ederek turizmi de olumlu yönde etkiler. İzmir, sadece güzel plajları ve tarihi mekanlarıyla değil, aynı zamanda futbol atmosferiyle de bilinen bir şehir haline gelebilir. Bu potansiyel şehrimizde fazlası ile var. Bu durum, hem yerli hem de yabancı turistlerin şehre olan ilgisini artırır ve İzmir'in uluslararası alanda tanıtımına katkı sağlar" ifadelerini kullandı.

Erten, İzmir kulüplerinin saha dışında ülkeye örnek olacak bir işbirliği ve dayanışma örneği sergilediklerini belirterek, kentin tüm siyasi temsilcilerinin, iş dünyasının, kent dinamiklerinin ve halkın kulüplere desteğinin önemini vurguladı. Yeterli destek sağlandığında İzmir'in bir spor kenti olabileceğini belirten Erten, İzmir kulüplerinin bu sorumluluğu almaya hazır olduklarını ifade etti. Erten, tüm kulüplere, sporculara, teknik adam ve yöneticilere başarılarla dolu bir sezon diledi.