İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği fuar kapsamında, Eşrefpaşa Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Sibel Helin Tokmak Ammash, velilerle bir araya gelerek “Okula Uyum Süreci” konulu söyleşi gerçekleştirdi. Etkinlik, yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala, özellikle ebeveynlerin yoğun ilgisini çekti.

Gençlik Alanı’nda yer alan Mobil Çocuk Sahnesi’nde düzenlenen söyleşi, okul öncesi ve yeni okula başlayan çocuklara yönelik eğitici ve eğlenceli programların yanı sıra, anne ve babalara yönelik rehber niteliği taşıyan bilgiler sundu.

Velilere pratik öneriler

Dr. Tokmak Ammash, çocukların okula uyum sürecinde ailelerin tutumunun belirleyici olduğunu vurguladı. “Kaygılı anne-baba, kendi kaygısını çocuğa da yansıtır. Çocuğunuza güven verin, vedalaşmaları kısa tutun, kararlı ve istikrarlı olun. Sabır ve sakinlik en önemli destek unsurlarıdır” ifadelerini kullandı.

Söyleşide, okula bırakma sırasında vedalaşmaların kısa tutulmasının önemine dikkat çekildi. Özellikle ağlayan ya da okula gitmek istemeyen çocukların suçlanmaması gerektiği, duygularının kabul edilmesinin ve güven ortamı yaratılmasının süreci kolaylaştırdığı aktarıldı.

Aile ve okul iş birliği şart

Dr. Tokmak Ammash, uyum sürecinin sağlıklı ilerlemesi için velilerin çocuklarıyla birlikte okula gelmesini ve öğretmenlerle iş birliği içinde olunmasını önerdi. Çocuğun sınıfta kademeli olarak yalnız kalmasının desteklenmesi gerektiğini belirten uzman, “Okul kurallarının çocuğa hatırlatılması, düzen ve güven ortamının oluşmasına katkı sağlar” dedi.

Etkinlikte ayrıca günlük yaşamda uygulanabilecek pratik yöntemler de paylaşıldı: Çocuğun okuldan dönüşte sorgulanmaması, kendi isteğiyle anlattıklarının dikkatle dinlenmesi ve ilk günlerde yaşanabilecek isteksizliğe karşı devamsızlık yapılmaması gerektiği hatırlatıldı. Veliler, deneyimlerini paylaşarak, merak ettikleri konularda bilgi alma fırsatı buldu.

Söyleşi, yeni eğitim yılı öncesi ebeveynler için yol gösterici bir rehber niteliği taşıyarak, çocukların okula uyum sürecini kolaylaştırmayı amaçladı.