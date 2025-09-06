AK Parti Milletvekili ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP’den AK Parti’ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile yaptığı telefon görüşmesinin ayrıntılarını paylaştı. Soylu, görüşmede Çerçioğlu’na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a güvenmesi gerektiğini söylediğini ifade etti.

“AK Parti kapısını her daim açık tutmalı”

Süleyman Soylu, Adem Metan’a yaptığı açıklamada, Özlem Çerçioğlu’nun AK Parti’ye katılımının hem parti hem de kendisi için önemli bir adım olduğunu söyledi.

Soylu, “Çeyrek asırlık iktidar sonrasında AK Parti’ye gelinebiliyorsa bu önemlidir. AK Parti kapısını her daim açık tutmalı ve bunu da her an hissettirmelidir” ifadelerini kullandı.

"Recep Tayyip Erdoğan'a güven" dedim

Adem Metan’ın, “Sizin Özlem Hanım’la bir temasınız oldu mu?” sorusuna yanıt veren Soylu, Çerçioğlu’nu hemen arayarak tebrik ettiğini belirtti.

Soylu, “Bir telefon beklediğini düşünmüyorum ama çok memnun olduğunu hissettim. Çok güzel şeyler söyledim. Kendisine Tayyip Erdoğan’a güven dedim” dedi.