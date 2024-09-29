Ünlü yazar ve şair Ahmet Ümit, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “İzmir Sanat Söyleşileri” etkinlik serisinin ilk konuğu olarak İzmirlilerle bir araya geldi. Etkinlikte, edebiyat dünyasına adım atma serüvenini ve Türkiye’nin siyasi tarihine dair anılarını paylaştı. Yeni kitabı "Yırtıcı Kuşlar Zamanı" hakkında da ipuçları veren Ümit, hayranlarının ilgisini topladı.

Edebiyat ve siyaset dolu bir akşam

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğü’nün organize ettiği İzmir Sanat Söyleşileri’nin ilk konuğu olan Ahmet Ümit, İzmir Sanat’ta düzenlenen etkinlikte edebiyatseverlerle buluştu. Moderatörlüğünü İzmirli şair Tuğrul Keskin’in üstlendiği söyleşide, Ahmet Ümit, gençlik yıllarından bugüne kadar yaşadığı önemli olayları anlattı. Türkiye’nin siyasi çalkantıları içinde bir yazar olarak nasıl konumlandığını, bu süreçlerin edebi üretimlerine olan etkilerini ve eserlerinin oluşum sürecini katılımcılara aktardı.

Ahmet Ümit, özellikle polisiye türünde kaleme aldığı romanlarıyla tanınmasına rağmen, ilk dönemlerde farklı bir edebi çizgide yer aldığını belirtti. Bu türde yazmaya nasıl başladığını ve aklında hiç yokken cinayet romanlarına geçiş yapmasını detaylandıran yazar, okurlarının yakından tanıdığı Başkomser Nevzat karakterinin doğuş hikayesini de ilk kez bu kadar açık bir şekilde paylaştı. Ümit, “Yazarlık, insanın kendi içsel dünyasında bir yolculuğa çıkmasıdır. Polisiye romanlar yazmaya başladığımda ben de bu yolculukta bambaşka bir yön keşfettim” dedi.

“Yırtıcı Kuşlar Zamanı” ile sürprizler geliyor

Usta yazar, etkinlikte hayranlarını yeni kitabı “Yırtıcı Kuşlar Zamanı” hakkında bilgilendirmeyi de ihmal etmedi. Salı günü raflarda yerini alacak olan romanla ilgili bazı ipuçları paylaşan Ümit, Başkomser Nevzat’ı seven okurlarını büyük sürprizlerin beklediğini dile getirdi. “Bu kitabımda, toplum olarak geçmişimizle nasıl yüzleştiğimize dair derin sorulara cevap arıyorum,” diyen Ümit, yeni romanının da diğer eserleri gibi düşündürücü ve sürükleyici olacağının sinyallerini verdi.

Kitapseverler yoğun ilgi gösterdi

Söyleşiye katılan edebiyatseverler, Ahmet Ümit’e yoğun ilgi gösterdi ve etkinlik boyunca merak ettikleri soruları yöneltti. Başkomser Nevzat karakterinin gelişiminden yazarlık sürecine kadar birçok konuda açıklamalarda bulunan Ümit, “Yazar, toplumun aynasıdır. Yaşadığımız olaylar, tanık olduğumuz hikayeler, yazdığımız her satıra yansır. Edebiyatın gücü, bu aynayı tutma cesaretini göstermekten gelir” diyerek yazarlığa bakış açısını paylaştı.

Programın sonunda çekilişle belirlenen 20 şanslı izleyiciye yeni kitabını hediye eden Ümit, hayranlarıyla fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. İzmirlilerle buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren yazar, İzmir’in sanat ve kültür dünyasındaki özel yerini vurguladı.

İzmir Sanat Söyleşileri devam edecek

İzmir Sanat Söyleşileri kapsamında her ay tanınmış yazarlar ve sanatçılar, Tuğrul Keskin’in moderatörlüğünde İzmirlilerle buluşmaya devam edecek. Kültür, sanat ve edebiyat üzerine keyifli sohbetlerin gerçekleşeceği etkinliklerde konuk sanatçılar, eserleri ve sanatsal üretimleri hakkında detaylı bilgiler verecek. İzmir Sanat’ta düzenlenecek söyleşiler, edebiyatseverler için şehrin kültürel takviminde önemli bir yer tutacak.