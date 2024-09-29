İzmir Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerine yönelik sunduğu ücretsiz çamaşırhane ve nakliye hizmetleriyle gençlerin yaşamını kolaylaştırıyor. Bornova, Çiğli ve yakında Buca’da faaliyete geçecek çamaşırhanelerde öğrenciler, ekonomik koşullardan etkilenmeden kıyafetlerini hijyenik bir ortamda yıkayabiliyor. Ayrıca, öğrenciler şehir içi taşınma durumlarında ücretsiz nakliye hizmetinden de yararlanabiliyor.

Gençlerin yaşamına kolaylık getiren hizmetler

İzmir Büyükşehir Belediyesi, eğitim hayatını sürdüren üniversite öğrencilerine çeşitli destekler sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan Eğitim Destekleri Şube Müdürlüğü, öğrencilere çamaşırhane ve taşınma sürecinde nakliye hizmeti sunuyor. Şu anda Bornova ve Çiğli ilçelerinde aktif olarak hizmet veren çamaşırhanelere Buca’da açılacak yeni bir çamaşırhane de eklenecek.

Çamaşırhane hizmetiyle ekonomik destek

Çamaşırhanelerde, öğrencilerin kıyafetleri ücretsiz olarak yıkanıp kurutuluyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, deterjan, yumuşatıcı ve su gibi tüm masrafları karşılayarak gençlerin üzerindeki yükü hafifletmeyi amaçlıyor. Ücretsiz randevu sistemiyle çalışan bu merkezlerde, öğrenciler haftada bir kez hizmet alabiliyor. Hizmetten yararlanmak isteyenler, bizvariz.izmir.bel.tr adresi üzerinden başvuru yapabiliyor.

Taşınma derdine çözüm: Ücretsiz nakliye hizmeti

Üniversite öğrencilerine sunulan bir diğer önemli destek de nakliye hizmeti. İzmir sınırları içerisinde bir yerden başka bir yere taşınmak isteyen öğrenciler, yalnızca öğrenci belgeleriyle başvuru yaparak ücretsiz nakliye desteğinden yararlanabiliyor. Bu hizmet, ekonomik açıdan zorluk çeken öğrenciler için büyük bir avantaj sağlıyor. Öğrenciler bu hizmetten yılda bir kez yararlanabiliyor ve başvurular yine aynı internet adresi üzerinden yapılabiliyor.

Öğrenciler memnun: "Ekonomik destek bizi rahatlatıyor"

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği öğrencisi Ozan Tunar, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu nakliye hizmetinden yararlandı. Bornova Mevlana Mahallesi’nden Naldöken Mahallesi’ne taşınan Tunar, "Eşyalarımızı taşımak için özel bir nakliye firmasından bin lira fiyat aldık. Ama İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz desteği sayesinde bu ücreti ödemek zorunda kalmadık. Günümüz ekonomik koşullarında bu hizmet çok değerli" diyerek belediyeye teşekkür etti.

“Hijyenik, ekonomik ve kolay”

Biyomühendislik Bölümü öğrencisi Ahmet Batuhan Güler, Bornova’daki çamaşırhaneden düzenli olarak yararlanıyor. Çamaşırlarını burada yıkatan Güler, “Elektrik, su ve deterjan masrafından kurtuluyoruz. Bu hizmet öğrenciler için çok büyük bir kolaylık sağlıyor. Ayrıca, çamaşırhaneler hijyenik ve güvenli. Çalışanlar her konuda yardımcı oluyor. Çamaşırlarımızı temiz ve mis gibi alıp evimize dönüyoruz” dedi.

“Belediyemize minnettarız”

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği öğrencisi Yiğitcan Aytekin de aynı çamaşırhaneyi tercih eden öğrencilerden. Aytekin, “Burada çamaşırlarımızı yıkarken zaman kazanıyoruz. Arkadaşlarımızla sohbet edip vakit geçiriyoruz. Üstelik deterjan ve yumuşatıcı masrafımız da olmuyor. Belediyemize minnettarız” şeklinde konuştu.

Kaliteli hizmet, yüksek memnuniyet

Hemşirelik Bölümü öğrencisi Güneş Keser ise yurt çamaşır makinelerinin kalitesizliğinden şikayetçi olduğunu belirterek, “Yurtta makinemiz çamaşırları yıpratıyor. Burada ise kıyafetlerimiz zarar görmeden tertemiz oluyor. Ayrıca deterjanlar da ücretsiz veriliyor. Bu hizmetten çok memnunum” ifadelerini kullandı.