İzmir’de düzenlenen “ Orman Bizim, Yurt Bizim” konferansında, ülkemizde artan orman yangınlarına dikkat çekildi.

Etkinlik, Uluslararası Lions 118-R Yönetim Çevresi Federasyonu ile Ege Orman Vakfı’nın iş birliğiyle, Bahar Lions Kulübü ev sahipliğinde Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Konferansın açılışında konuşan Uluslararası Lions 118-R Yönetim Çevresi Federasyonu Genel Yönetmeni Arif Çorapçıoğlu, ormanların yalnızca doğal varlıklar değil, insan yaşamının ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi.

“ Orman Bizim Yurt Bizim ifadesi yalnızca doğayı değil, kimliğimizi, yaşam alanımızı ve geleceğimizi anlatıyor. Ormanlar yalnızca oksijen değil, aynı zamanda umut üretir. Bir ağaç dikmek bir nesli düşünmektir, bir ormanı korumak ise bir ülkenin geleceğini korumaktır.” dedi.

Orman Vakfı " class="text-dark font-weight-bold" target="_blank">Ege Orman Vakfı Bilim Kurulu ve Politika Oluşturma Başkanı Yasemen Bilgili, “Ormanların Başı Belada” başlıklı sunumunda iklim krizinin, orman parçalanmalarının ve yangınların oluşturduğu tehditleri anlattı.

Bilgili, orman yangınlarının önlenmesinin, yangınla mücadeleden çok daha önemli olduğunu belirtti:

“Yangınlarla mücadelenin ilk koşulu, yangının hiç çıkmamasını sağlamaktır. Eğer benzer felaketleri yaşamak istemiyorsak artık ‘nasıl söndürürüz’ değil, ‘nasıl önleriz’ sorusuna odaklanmalıyız.”

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Orman Fakültesi öğretim üyesi Dr. Ufuk Özkan, “Kentleşme, İklim Krizi ve Orman Yangınları” başlıklı sunumunda dikkat çekici veriler paylaştı.

Dr. Özkan, 2025 yılında meydana gelen yangınların %60’ının kent ve orman kesişim noktalarında çıktığını belirterek şu değerlendirmede bulundu:

“Önlemek ödemekten ucuzdur. Yangınlarla mücadelede temel yaklaşım, doğanın kendi kendini onarma kapasitesini güçlendirmektir.”

Etkinlik sonunda, Uluslararası Lions 118-R Yönetim Çevresi Federasyonu Genel Yönetmeni Arif Çorapçıoğlu, konuşmacılara teşekkür ederek plaket ve teşekkür sertifikası takdim etti.