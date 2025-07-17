İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZULAŞ tarafından işletilen Balçova Teleferik Tesisleri, dört aylık kapsamlı bakım sürecinin ardından 18 Temmuz Cuma günü yeniden kapılarını açıyor. Güvenlik sistemleri baştan sona yenilenen teleferik hattı, ziyaretçilerine hem keyifli hem de güvenli bir seyir deneyimi sunacak.



Tüm sistem baştan sona yenilendi

İzulaş AŞ tarafından yürütülen bakım çalışmaları kapsamında, teleferiğin taşıyıcı-çekici halatları başta olmak üzere tüm hareketli parçaların kontrolleri yapıldı. Ana motor, makara grupları, hidrolik ve elektrik sistemleri, jeneratör ve direkler dahil olmak üzere tüm bileşenler elden geçirildi. Gereken noktalarda parça değişimleri gerçekleştirildi.

Uluslararası standartlara uygun güvenlik

Bakım sürecinde uluslararası güvenlik protokolleri esas alındı. Halat dayanıklılık ölçümleri (MRT), metal yorgunluk analizleri, mekanik parça testleri, asansör ve genel sistem kontrolleri eksiksiz şekilde tamamlandı. İzulaş yetkilileri, “Güvenlikten asla taviz verilmedi” açıklamasında bulundu.

Manzara eşliğinde keyifli bir mola

Ziyaretçiler, yaklaşık 3 dakikalık teleferik yolculuğu sırasında İzmir Körfezi’nin ve Balçova’nın eşsiz manzarasını kuşbakışı izleyebilecek. Gondolların her biri renkli tasarımıyla dikkat çekerken, doğa ile iç içe kısa ama unutulmaz bir yolculuk vadediliyor.

Çalışma saatleri ve bilet fiyatları

Haftanın altı günü (Pazartesi hariç) 11.00-19.00 saatleri arasında hizmet verecek olan teleferik tesisinde iniş-çıkış bilet fiyatı 150 TL olarak belirlendi. 0-5 yaş arası çocuklar teleferiği ücretsiz kullanabilecek.

İzmir’in turistik değeri

2015 yılında yenilenerek hizmete giren İzmir Teleferik, 418 metre yükseklik ve 810 metre hat uzunluğuna sahip. 60 dakikada ortalama 1.200 yolcu taşıma kapasitesiyle, bugüne dek 2,5 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladı. Teleferik, şehrin en çok tercih edilen turistik noktalarından biri haline geldi.

Online bilgi platformu

Ziyaretçiler, güncel saatler, ücret tarifeleri ve teknik detaylar hakkında daha fazla bilgiye www.izmirteleferik.com.tr adresinden ulaşabiliyor.