İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan orman yangınının ardından zarar gören bölgeler havadan görüntülendi. Yangının etkilediği alanlar ve devam eden müdahale çalışmaları detaylı bir şekilde kaydedildi.

Yamanlar Karatepe mevkisinde 15 Ağustos'ta başlayan yangın, kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yangının ormanlık alanların yanı sıra park, bahçe, zeytinlikler, evler ve sanayi sitesi gibi yerlerde büyük hasara yol açtığı bildirildi. Ayrıca, yangın sonucu birçok arı kovanı da tahrip oldu.

Havadan çekilen görüntülerde, alevlerin önceki yeşil ormanlık alanları siyaha dönüştürdüğü ve çeşitli yanıcı atıkların yangına katkıda bulunduğu görüldü. Cam şişeler, poşetler ve kağıt gibi atıklar, yangının daha da büyümesine neden oldu.

Yangın nedeniyle Karşıyaka ilçesinde 16 ev tamamen yanarken, 87 ev ve 45 iş yeri tahliye edildi. Ayrıca, 3 mahalle ve bir hayvan barınağı da güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı. Yangın, Bayraklı ve Çiğli ilçelerindeki ormanlık alanlara da sıçrayarak, kentin birçok noktasını duman altında bıraktı.

Yangın söndürme çalışmalarına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, belediyeler, polis, AFAD ve jandarma personeli tarafından destek verildi.

Ekipler, çeşitli araçlarla yangının kontrol altına alınması ve soğutma işlemlerinin tamamlanması için yoğun bir şekilde çalışıyor.