İzmir’de devam eden yangınların etkilediği bölgelerde geçmiş olsun dileklerini iletmek ve yerel yetkililerle görüşmek amacıyla İYİ Parti yetkilileri, yarın İzmir’de incelemelerde bulunacak. İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve Bursa Milletvekili Hasan Toktaş, Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Ümit Özlale, İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar, Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu ve Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar, yangın bölgelerini ziyaret edecek.

Program akışı

12.00: Milletvekilleri, yangın bölgesi Doğançay’da inceleme yapacak.

13.00: Yamanlar bölgesine geçiş.

13.30: Karşıyaka Hayvan Barınağı önünde basın açıklaması yapılacak.

Yangın bölgesinde yapılacak bu ziyaretler, hem vatandaşlara destek olmayı hem de yerel yetkililerle yangının etkileri hakkında bilgi alışverişi sağlamayı amaçlıyor. Yangınların yarattığı hasar ve alınan önlemler hakkında detaylı bilgilere basın toplantısında ulaşılacak.

Bu kritik ziyaret, bölgede yaşanan acıların ve mücadelelerin daha geniş bir kesime duyurulmasına katkı sağlayacak.