Bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından memleketleri veya tatil bölgelerine seyahat edecek vatandaşlar, İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde hareketliliğe neden oldu. Tatil öncesi son iş günü olan 23 Haziran Cuma ve hafta sonu için bilet talebinin artması üzerine otobüs firmaları, ek seferler koydu. İzmir Otobüs ve Terminal İşletmeleri (İZOTAŞ) Genel Müdürü Hakan Uzunoğlu, yolcuların daha çok turistik bölgeleri tercih ettiğini ifade ederek, sefer sayısının son 1 haftada yüzde 25 arttığını, günlük ortalama 1000 otobüsün sefere çıktığını söyledi.

'BİLET FİYATLARI 450 İLE 600 TL ARASINDA DEĞİŞİYOR'

Turistik bölgelerin daha çok tercih edildiğini söyleyen İZOTAŞ Genel Müdürü Hakan Uzunoğlu ise "İki gün öncesinde otobüs çıkış sayımızda artış başladı. Üniversite sınavlarının bitmesi ve okulların tatile girmesiyle bu bayram yoğunluk erken başladı. Otogarımızda çok büyük bir yoğunluk var. Biz de güvenlik ve temizlik tedbirlerimizi aldık. Vardiyaya gelen çalışanlarımızın sayılarını artırdık. Bir hafta öncesine kıyasla otogardan çıkış yapan otobüs sayısında yüzde 25'lik artış oldu. Günlük ortalama 1000 civarında otobüs çıkışı gerçekleşiyor. Bu rakamların daha da yükseleceğini tahmin ediyoruz. Arife günü yüzde 10'luk artış daha bekliyoruz. Bilet fiyatları 450 ile 600 TL arasında değişiyor. Genellikle Marmaris, Bodrum, Kuşadası gibi turizm bölgelerine çıkışlar gerçekleşiyor" dedi.

SON YILLARIN EN YOĞUN BAYRAMINA HAZIRLIK

Bir firmada otobüs şoförü olarak çalışan Hüseyin Demirkıran, son yılların en yoğun bayram tatilini geçirmeye hazırlandıklarını söyledi. Henüz tatil olmadan otobüslerin dolması üzerine ek seferlerin konulmaya başladığını belirten Demirkıran, "Ek seferlerden dolayı otogarlar kalabalık. Yolcularımızı hayırlısıyla sevdiklerine kavuşturmaya çalışıyoruz. Eskiye göre yoğunluk fazla, tatil bölgelerine doğru yoğunluk daha da fazla." diye konuştu.

Yolculardan Cevdet Akın ise bayram tatilini Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki evinde geçirmeyi planladığını, terminalde beklemediği bir kalabalıkla karşılaştığını ifade ederek, "Uzun zamandır çok dışarıya çıkmıyorum ama bu yoğunluğu görünce şaşırdım." diye konuştu. Öte yandan, polis ve jandarma trafik ekipleri, bayram tatili öncesi, şehirler arası yollarda yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik denetimleri artırdı.