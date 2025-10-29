İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Eşitlik Eylem Planı’nın “Ulaşım” başlığı kapsamında ESHOT ile ortak bir projeye imza attı. 410 otobüse şiddetle mücadeleye yönelik acil durum hatlarını bildiren afişler yerleştirilirken, durak ekranlarında kadın yolculara 22.00-06.00 saatleri arasında güzergâh üzerindeki uygun noktalarda inme hakkı hatırlatıldı.

İzmir’in toplu ulaşım araçları, Yerel Eşitlik Eylem Planı’nın “Ulaşım” başlığı altında geliştirilen çalışma kapsamında hem şiddetle mücadele hem de güvenli ulaşım bilgilendirmesi yapıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü ile ESHOT’un iş birliğiyle yürütülen projede, 410 otobüse acil durum hatlarını içeren afişler asıldı.

Bu afişlerde;

183 Şiddetle Mücadele Hattı,

KADES mobil uygulaması,

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Dayanışma Merkezi (0232 293 42 93) ve

153 Hemşehri İletişim Merkezi numaraları yer aldı.

Durak ekranlarında ise kadın yolcuların 22.00-06.00 saatleri arasında güzergâh üzerinde, trafik güvenliğini tehlikeye atmadan durak harici noktalarda inebileceği hatırlatıldı.

Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü ayrıca, otobüslerde kadınların güvenli yolculuk yapmasına yönelik bilgilendirici afişler de hazırladı.

Proje hakkında bilgi veren Kadın Çalışmaları Şube Müdürü Berna Yurdusev Payamlıdağ, çalışmanın temel hedefinin toplumsal cinsiyet eşitliğini yaşamın her alanında görünür kılmak olduğunu belirtti:

“Yerel Eşitlik Eylem Planı doğrultusunda ESHOT ile önemli bir adım attık. Acil durum hatlarının bilinirliğini artırmak, ihtiyaç halinde doğru mekanizmalara erişimi kolaylaştırmak amacıyla afişlerimizi otobüslere yerleştirdik. Otobüsler, kadın ve erkek herkesin görebildiği kamusal alanlar olduğu için bilgilendirme açısından ideal bir ortam sunuyor.”

Payamlıdağ ayrıca, kadınların 22.00–06.00 saatleri arasında durak dışında araçtan inebilmesini sağlayan uygulamanın da kadınlar için daha güvenli bir yolculuk sunduğunu söyledi.

ESHOT hat şoförü Songül Güven, uygulamanın kadın yolcular için önemli bir adım olduğunu belirtti:

“Bir kadın olarak bu çalışmayı çok doğru buluyorum. Gün içinde çok sayıda yolcu otobüslerimize biniyor ve bu bilgilendirme herkes için farkındalık yaratacak. Kadınlar 22.00-06.00 saatleri arasında güzergâh üzerinde istedikleri yerde inebiliyor. Bu uygulama kadınlar için büyük bir güven hissi sağlıyor.”