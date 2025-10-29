Manisa Turgutlu’da bir otomobil, Bozkurt Mahallesi’nde bir evin duvarına çarptı. Sürücü ve oğlu hastaneye kaldırıldı.

Manisa Turgutlu’da otomobil kazası

Manisa’nın Turgutlu ilçesi Bozkurt Mahallesi Özgün Sokak’ta, İbrahim Var (40) idaresindeki 45 ZC 7120 plakalı otomobil, bir evin duvarına çarptı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü İbrahim Var, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kazada yaralanan İbrahim Var ve oğlu Metin Var (8), sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, kazanın nedeni ve olası ihmal faktörlerini araştırıyor. Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.