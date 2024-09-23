İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca ile Bornova'yı kesintisiz bir şekilde birleştirecek olan Buca Onat Tüneli çalışmaları kapsamında otogar girişinin bulunduğu viyadük altında önemli yol düzenleme çalışmalarına hız verdi. Projenin tamamlanmasıyla birlikte, otogar çevresi hem yayalar hem de araçlar için güvenli, hızlı ve konforlu bir ulaşım ağına sahip olacak.

Çalışmalar hızla devam ediyor

Buca Onat Tüneli projesi, otogar üzerinden çevreyolu bağlantısını sağlayan 2,5 kilometrelik viyüdün hizmete girmesiyle önemli bir aşamaya geldi. Bu düzenlemeyle otogar önündeki trafik yoğunluğu önemli ölçüde azaldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, otogar çevresindeki yol, kaldırım ve kavşak düzenlemeleri ile trafik çilesine son vermeyi hedefliyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen bu çalışmalar, bölgede ulaşımı daha verimli hale getirecek.

Hızlı ve kesintisiz ulaşım

İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Sercan Kahya, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Buca Onat Tüneli çalışmalarımız hızla sürüyor. Proje tamamlandığında, Buca - Bornova aksında kesintisiz bir ulaşım sağlanacak” dedi. Kahya, otogar viyadük altındaki düzenlemelerin de tünel çalışmalarının bir parçası olduğunu belirtti.

Kent estetiğine değer katacak

Altyapı çalışmalarının büyük oranda tamamlandığını aktaran Kahya, “Asfalt uygulamamız sürüyor. Peyzaj düzenlemeleri ile birlikte viyadük altında yeşil alanlar oluşturacağız. Bu çalışmalar, hem görsel hem de ulaşım anlamında kente büyük değer katacak” dedi.

Peyzaj ve yenileme çalışmaları

Proje kapsamında, Fen İşleri ekipleri eş zamanlı olarak asfalt serimi, kaldırım yenilemesi, kavşak ve bağlantı yolu düzenlemeleri gibi birçok çalışma yürütüyor. 70 bin metrekarelik alanda yol düzenleme çalışmaları yapılırken, 5 bin metrekarelik alanda kaldırım düzenlemesi tamamlandı. 3 kilometrelik bordür yapımı ise tamamlandı. Çalışmaların bir ay içinde tamamlanması hedefleniyor.

Bu kapsamlı düzenlemelerin ardından, peyzaj çalışmaları ve viyadük altı tasarım projeleri de iki ay içinde tamamlanarak bölgenin görünümünü iyileştirecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü bu projeler, otogar çevresindeki trafik sorununu çözmenin yanı sıra, kentin estetiğine de önemli katkılar sağlayacak. Hem yerli hem de yabancı misafirler için konforlu bir ulaşım sunulması hedefleniyor.