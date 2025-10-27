Orion Fuarcılık A.Ş. tarafından düzenlenen MOTTA Motorlu Taşıtlar Fuarı, 5-9 Kasım 2025 tarihlerinde Fuar İzmir’de kapılarını açacak. Fuarda elektrikli ve hibrit araçlar, ticari araçlar, motosikletler ile aksesuar ve yedek parçalar ziyaretçilerle buluşacak.

Yaklaşık 40 yıllık fuarcılık deneyimi ile Avrupa’nın en büyük organizatörlerinden biri olan Orion Fuarcılık, İzmir’e motorlu taşıtlar fuarını kazandırmanın heyecanını yaşıyor. MOTTA, Türkiye otomotiv sektörünün yenilikçi çözümlerini ve en güncel teknolojilerini bir araya getirecek.

Fuarda, elektrikli ve hibrit araçlar ön planda olacak. Ziyaretçiler yalnızca otomobil modellerini görmekle kalmayacak; interaktif deneyim stantları sayesinde araçları yakından tanıyacak ve birebir deneyimleme fırsatı bulacak. Ticari araç çözümleri, aksesuar ve modifiye ekipmanları da fuarın öne çıkan alanları arasında yer alacak.

Orion Fuarcılık Genel Müdürü Burak Tan, fuarla ilgili şunları söyledi:

“İzmir’in uzun yıllardır otomotiv fuarı hasreti vardı. MOTTA Fuarı’nı şehre kazandırmaktan dolayı heyecanlı ve gururluyuz. Yoğun ilgi, organizasyonun sektör açısından önemini bir kez daha ortaya koydu. Ziyaretçiler, yılın en iyi kampanyaları ve ödeme koşullarıyla araç sahibi olma fırsatı bulacak. MOTTA sadece bir fuar değil; aynı zamanda sektör profesyonelleri ile otomotiv tutkunlarını bir araya getiren büyük bir platform olacak.”