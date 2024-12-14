Kapalı otoparklara girerken güvenliğinizi sağlamak ve diğer kullanıcıları da korumak için aşağıdaki kurallara dikkat edilmesi önemlidir:

Farlarınızı yakarak karanlık alanlarda görünürlüğünüzü artırın ve dikkatli olun.

Otopark içindeki hız sınırlarına mutlaka uyun, hızınızı kontrollü tutarak güvenliği sağlayın.

Yaya trafiğine öncelik verin ve yaya geçitlerinde durarak yayaların güvenliğini sağlayın.

Park alanını dikkatlice seçin; diğer araçların giriş-çıkışlarına engel olmayacak şekilde park edin.

Engelli araçları için ayrılmış alanlara kesinlikle park etmeyin, bu alanları engellemeyin.

Ani manevralardan kaçının, otopark içerisindeki araçlara, engellere ve duvarlara çarpmamaya özen gösterin.