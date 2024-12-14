Kapalı otoparklara girerken güvenliğinizi sağlamak ve diğer kullanıcıları da korumak için aşağıdaki kurallara dikkat edilmesi önemlidir:

Balçova Belediyesi'nden tasarruflu çöp konteyneri dönüşümü Balçova Belediyesi'nden tasarruflu çöp konteyneri dönüşümü
  • Farlarınızı yakarak karanlık alanlarda görünürlüğünüzü artırın ve dikkatli olun.
  • Otopark içindeki hız sınırlarına mutlaka uyun, hızınızı kontrollü tutarak güvenliği sağlayın.
  • Yaya trafiğine öncelik verin ve yaya geçitlerinde durarak yayaların güvenliğini sağlayın.
  • Park alanını dikkatlice seçin; diğer araçların giriş-çıkışlarına engel olmayacak şekilde park edin.
  • Engelli araçları için ayrılmış alanlara kesinlikle park etmeyin, bu alanları engellemeyin.
  • Ani manevralardan kaçının, otopark içerisindeki araçlara, engellere ve duvarlara çarpmamaya özen gösterin.
Kaynak: HABER MERKEZİ