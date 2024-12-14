İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE), sürdürülebilirlik alanındaki başarısını bir kez daha kanıtladı. Uluslararası GreenMetric 2024 sıralamasında, dünyanın en iyi 140. üniversitesi olarak yer alan İYTE, 95 ülkeden 1.477 üniversitenin değerlendirildiği listede önemli bir başarıya imza attı. Geçen yıl 153. sırada yer alan İYTE, bu yıl 13 basamaktan birden yükselerek çevre dostu yeşil kampüs sıralamasında dikkat çekici bir performans sergiledi.

İYTE'nin sürdürülebilirlik alanındaki yükselişi

GreenMetric sıralamasında üniversiteler, altyapı, enerji, iklim değişikliği, atıklar, su kaynakları, ulaşım ve eğitim gibi kriterlere göre değerlendirilir. İYTE, bu yıl da sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarla öne çıkarak, tematik üniversite kimliğini pekiştirdi. İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, üniversitenin sıralamadaki yükselmesini şu şekilde değerlendirdi: “İYTE olarak sürdürülebilirlik alanındaki öncü kimliğimizi her geçen yıl daha da güçlendiriyoruz. GreenMetric 2024 sıralamasında 140. sıraya yükselmemiz, küresel sorunlara çözüm üretme kapasitemizin bir göstergesidir. Bu başarı, tüm İYTE ailesinin ortak çabasının bir sonucudur."

İYTE'nin küresel sorunlara çözümü

Rektör Baran, sürdürülebilirlik ve çevre dostu bir kampüs yaratma vizyonu ile İYTE’nin, iklim değişikliği, temiz suya erişim ve gıda arzı gibi temel küresel sorunlara çözüm üretmek için araştırmalarına ve projelerine devam edeceğini vurguladı. İYTE, bu misyonuyla çevre dostu kampüs anlayışını pekiştirerek, daha yaşanabilir bir dünya için akademisyenleri, öğrencileri ve paydaşlarıyla birlikte fark yaratmayı sürdürecek.

GreenMetric nedir?

UI GreenMetric, üniversiteleri çevre dostu ve sürdürülebilir politikalar uygulamak için gösterdikleri performansa göre değerlendiren uluslararası bir sıralamadır. Endonezya Üniversitesi tarafından kurulan bu sıralama, küresel iklim değişikliği, enerji ve su tasarrufu, atık geri dönüşümü ve yeşil ulaşım gibi konularda farkındalık yaratmayı ve üniversiteler arasında iş birliği sağlamayı amaçlamaktadır. Her yıl dünya çapındaki üniversitelerden veriler alarak sıralama yapan GreenMetric, çevre dostu çalışmalarla üniversiteleri teşvik etmeyi hedeflemektedir.