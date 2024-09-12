İzmir'de bir dizi açılış için gelen Özgür Özel'in Çamdibi Atatürk Parkı'ndaki konuşmasını köpek ölümlerinin yaşanmasına dikkati çekmek için protesto ederek kesen Duygu Akgül, yaşananları anlattı.

Haber Ekspres gazetesinden Turgay Kılıç'ın haberine göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sıraç köyündeki cami açılışı ve diğer bir dizi açılışlar için Bornova'ya geldi. CHP heyetinin de eşlik ettiği ve yüzlerce yurttaşın katıldığı açılış töreni festival havasıyla devam etti.

CHP'li Başkan Özel, konuşmak için kürsüye çıkmasının ardından vatandaşların arasında oturan Duygu Akgül, "Köpeklerin öldürülmesine de bir şey söyleyin, sessiz kalmayın" diyerek tepki gösterdi. Özel, sesinin kesilmesinin ardından "Biriniz yardımcı olsun, gelsin anlatsın bana, köpek falan diyor" diyerek protesto eden vatandaşı yanına çağırıp oturduğu protokol koltuğunu gösterdi.

Özel, konuşmasında "Derdi neyse anlatsın. Oturtun yerime. Aydın'daki köpeklerle ilgili bir sorun varmış. Türkiye'nin sorunlarını çözen CHP, senin derdini mi dinlemeyecek" dedi. Konuşmasını sürdüren Özel, kurdele kesiminin de tamamlanmasının ardından danışmanları aracılığıyla Duygu Akgül'ü yanına çağırdı.

"'Biz sizden daha hayvanseverizdir' diye tepki verdi"

Akgül, Aydın Belediyesinin köpekleri topladığını iddia ederek "Benim şikâyetim hayvanların toplatılması üzerineydi. Kendini genel başkan olarak söylediklerinin yerel belediyelerde uygulanmadığını görüyoruz ve bugün söyledikleriyle gerçekleşen durumun zıt olduğunu gördüğümden şikayetimi dile getirdim. Kendisine de Aydın Belediyesini örnek gösterdim. Özlem Çerçioğlu, en az 10 yıldır köpekleri topluyor. Ve bu toplatılan köpeklerin de ardı arkası gelmiyor. Üç dönemdir orada. Kendisine bunu söyleğimde ise Özgür Özel, 'kısırlarştırıp yerine bırakıyordur' diye cevap verdi. Biz birebir şahidiz. En son çıkarken de 'Biz sizden daha hayvanseverizdir' diye, biraz da tehditvari ve saygısız tepki verdi. 'Biz sizden çok daha hayvanseveriz, merak etmeyin' dedi" şeklinde konuştu.