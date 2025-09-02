Kaza, dün gece saat 23.55’te Güzelbahçe’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Alaçatı’da devriye görevinde bulunan Polis Memuru Ahmet Busanç, eşinin sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine komiserinden izin istedi.

Yaklaşık bir ay önce beyin kanaması geçiren eşini ziyaret etmek için kendi özel aracını kullanacağını belirten Busanç, görev yerinden ayrıldı. Ancak Güzelbahçe sınırlarında seyir halindeyken geçirdiği trafik kazası, polis memurunun hayatını kaybetmesine neden oldu.

Polis teşkilatı yasa boğuldu

Meslektaşları ve yakın çevresi tarafından çalışkanlığı ve özverisiyle tanınan Busanç’ın ölümü, İzmir Emniyet Teşkilatı’nda büyük üzüntü yarattı. Henüz genç yaşta hayatını kaybeden polis memurunun vefatı, görev arkadaşlarını da derinden sarstı.

Soruşturma başlatıldı

Kazanın nasıl meydana geldiğine dair detaylar henüz netleşmezken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Ahmet Busanç’ın cenazesinin bugün ailesi ve meslektaşlarının katılımıyla toprağa verilmesi bekleniyor.