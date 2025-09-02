Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Lara, beyninde kitle tespit edilmesi üzerine tedavi sürecine başladığını duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sağlık durumu hakkında bilgi veren ünlü şarkıcı, hayranlarına moral dolu mesajlar gönderdi.

Tedavi Sürecine Başladı

2000’li yıllarda seslendirdiği “Adam Gibi Adam” ve “Katmer” şarkılarıyla geniş kitlelere ulaşan Lara, geçtiğimiz hafta yaptığı duyuruda beyninde kitle bulunduğunu ve tedavi sürecinin başladığını açıklamıştı. Şarkıcının yaşadığı sağlık sorunu sevenlerini derinden üzdü.

“Belki Bedenim Zayıfladı Ama Kalbim Güçlü”

Lara, son olarak spor kıyafetleriyle verdiği bir pozunu takipçileriyle paylaşarak duygusal bir mesaj yazdı. Ünlü sanatçı, “Belki bedenim zayıfladı ama kalbim hâlâ çok güçlü. Hayata sıkı sıkı tutunuyorum. Dualarınız ve güzel mesajlarınız bana güç veriyor. Allah’ın izniyle en kısa zamanda sahnelerde buluşacağız” ifadelerini kullandı.

Hayranlarından Büyük Destek

Sanatçının paylaşımının ardından binlerce destek mesajı yağdı. Takipçileri, Lara’nın moralini yüksek tutmasını ve en kısa sürede yeniden sahnelere dönmesini diledi.

Özel Hayatında da Gündeme Gelmişti

Geçtiğimiz yıl İranlı voleybolcu Mehdi Karimi ile evlenen Lara, bir süre İran’da yaşadıktan sonra Türkiye’ye dönmüştü. Son dönemde müzik çalışmalarına yeniden ağırlık veren sanatçının, sağlık sorunlarını atlattıktan sonra yeni projelerine devam edeceği öğrenildi.