İzmir’de polis ekipleri, bir hafta süren denetimlerde 76 aranan şüpheliyi yakaladı. Çalışmalarda çok sayıda silah, uyuşturucu madde ve çalıntı araç ele geçirildi.

Bir haftalık denetimler

Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri, 13-19 Eylül tarihleri arasında kent genelinde geniş kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.

Ele geçirilenler

Denetimlerde:

Ayrıca 4 çalıntı motosiklet ve 1 çalıntı otomobil yakalanarak gerekli işlemler yapıldı.

İşlem yapılan şüpheliler

Polis ekipleri, denetimler sırasında:

  • 10 şüpheli hakkında uyuşturucu madde ticareti,

  • 123 şüpheli hakkında uyuşturucu madde kullanmak,

  • 320 şüpheli hakkında ise yoklama kaçağı olmak suçlarından işlem yaptı.

Aranan 76 şüpheli de yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Kaynak: HABER MERKEZİ