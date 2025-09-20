Tarih verildi: Kademeli emeklilik için kritik açıklama

Aranan 76 şüpheli de yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

320 şüpheli hakkında ise yoklama kaçağı olmak suçlarından işlem yaptı.

Ayrıca 4 çalıntı motosiklet ve 1 çalıntı otomobil yakalanarak gerekli işlemler yapıldı.

7 bin 333 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İzmir’de polis ekipleri, bir hafta süren denetimlerde 76 aranan şüpheliyi yakaladı. Çalışmalarda çok sayıda silah, uyuşturucu madde ve çalıntı araç ele geçirildi.

