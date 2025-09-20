İzmir’de polis ekipleri, bir hafta süren denetimlerde 76 aranan şüpheliyi yakaladı. Çalışmalarda çok sayıda silah, uyuşturucu madde ve çalıntı araç ele geçirildi.
Bir haftalık denetimler
Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri, 13-19 Eylül tarihleri arasında kent genelinde geniş kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.
Ele geçirilenler
Denetimlerde:
-
26 ruhsatsız tabanca
-
10 ruhsatsız pompalı tüfek
-
3 kuru sıkı tabanca
-
1 havalı tabanca
-
267 gram esrar
-
7 bin 333 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Ayrıca 4 çalıntı motosiklet ve 1 çalıntı otomobil yakalanarak gerekli işlemler yapıldı.
İşlem yapılan şüpheliler
Polis ekipleri, denetimler sırasında:
-
10 şüpheli hakkında uyuşturucu madde ticareti,
-
123 şüpheli hakkında uyuşturucu madde kullanmak,
-
320 şüpheli hakkında ise yoklama kaçağı olmak suçlarından işlem yaptı.
Aranan 76 şüpheli de yakalanarak adli makamlara teslim edildi.