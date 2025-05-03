Geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından İstanbul'da tedavi gören ve uzun süredir yaşam mücadelesi veren TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 62 yaşında hayatını kaybetti. Vefatı, memleketi Adıyaman’da büyük bir üzüntüyle karşılandı. Önder’in cenazesi, ailesinin kararı doğrultusunda İstanbul’da defnedilecek.

Cenaze töreni İstanbul’da yapılacak

Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan’da geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından hastaneye kaldırılmış ve tedavisi yoğun bakımda sürdürülmüştü. Ancak, sağlık durumunun kötüleşmesiyle yaşamını kaybetti. Ailesi, Önder’in daha önce Adıyaman’da aile mezarlığında defnedilmek istediğini belirtse de, cenaze töreninin İstanbul’da yapılmasına karar verildi.

Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir'in isteği üzerine cenazenin İstanbul'a götürülmesi kararlaştırıldı. Aile üyeleri ve yakın çevresi, cenazeye katılmak için İstanbul’a gitme hazırlıklarına başladı.

Aile büyüğünün acı kaybı

Sırrı Süreyya Önder'in abisi Ali Önder, büyük bir acı yaşadıklarını belirterek şu duygusal ifadeleri kullandı:

“Bu, ailemiz için en acı günlerden biri. Abim uzun zamandır tedavi görüyordu ama maalesef yaşam mücadelesini kaybetti. Her gün dualar ettik, ama takdir böyleymiş. Rabbim mekânını cennet eylesin. Sırrı Süreyya Önder, geçtiğimiz yıllarda Adıyaman’da aile mezarlığında yerini hazırlamıştı. Ancak memleketine değil, İstanbul’a defnedilmesine karar verildi. Acımız tarifsiz. Ama biz biliyoruz ki; cenazesi nerede olursa olsun, abim kalbimizde ve bu ülkenin her yerinde yaşamaya devam edecek.”

Cenazenin defnedileceği saat ve gün netleşti

Sırrı Süreyya Önder için 4 Mayıs Pazar günü saat 12:00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) anma töreni düzenlenecek. Önder için AKM'deki törenin ardından ikindi namazı sonrası Şişli Camii'nde cenaze namazı kılınacak.

Cenaze namazının ardından Önder'in Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedileceği aktarıldı.