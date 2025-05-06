İzmir’de dans ve müzik dolu bir gece: WhyNot Night 6 Mayıs’ta İzmir'de İzmir’de dans ve müzik dolu bir gece: WhyNot Night 6 Mayıs’ta İzmir'de

Türk rap sahnesinin güçlü isimlerinden Sehabe ve Yeis Sensura, 7 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleşecek lansman konseriyle Cliff Venue sahnesinde dinleyicileriyle buluşuyor. Konser saat 21:30'da başlayacak. Rap müzik tutkunlarının merakla beklediği etkinliğe yoğun ilgi gösteriliyor.

Sehabe & Yeis Sensura lansman konseri yarın

Rap müziğin sevilen isimleri, İzmir'de düzenlenecek özel lansman konseriyle dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşatacak.

Bilgi Türü Detay
Tarih 7 Mayıs 2025
Gün Çarşamba
Saat 21:30
Mekân Cliff Venue, İzmir
Sanatçılar Sehabe, Yeis Sensura
Etkinlik Türü Lansman Konseri

Konser biletleri Cliff Venue'nün resmi satış noktalarından ve çevrim içi bilet platformlarından temin edilebilir. Kapı açılış saati 20:30 olarak belirtilmiştir.

Yeni şarkılar ilk kez bu sahnede

Lansman konseri kapsamında Sehabe ve Yeis Sensura, yeni projelerinden parçaları ilk kez sahnede seslendirecek. Konserde aynı zamanda özel sürpriz performanslar da bekleniyor.

Kaynak: HABER MERKEZİ