Türk rap sahnesinin güçlü isimlerinden Sehabe ve Yeis Sensura, 7 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleşecek lansman konseriyle Cliff Venue sahnesinde dinleyicileriyle buluşuyor. Konser saat 21:30'da başlayacak. Rap müzik tutkunlarının merakla beklediği etkinliğe yoğun ilgi gösteriliyor.
Sehabe & Yeis Sensura lansman konseri yarın
Rap müziğin sevilen isimleri, İzmir'de düzenlenecek özel lansman konseriyle dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşatacak.
|Bilgi Türü
|Detay
|Tarih
|7 Mayıs 2025
|Gün
|Çarşamba
|Saat
|21:30
|Mekân
|Cliff Venue, İzmir
|Sanatçılar
|Sehabe, Yeis Sensura
|Etkinlik Türü
|Lansman Konseri
Konser biletleri Cliff Venue'nün resmi satış noktalarından ve çevrim içi bilet platformlarından temin edilebilir. Kapı açılış saati 20:30 olarak belirtilmiştir.
Yeni şarkılar ilk kez bu sahnede
Lansman konseri kapsamında Sehabe ve Yeis Sensura, yeni projelerinden parçaları ilk kez sahnede seslendirecek. Konserde aynı zamanda özel sürpriz performanslar da bekleniyor.