Kamufle, 6:45 KK Bornova sahnesinde sevenleriyle buluşuyor. Anıl Piyancı, Khontkar ve Melisa Karakurt'un konuk olacağı konser 22:00'de başlayacak.
Türk rap müziğinin sevilen isimlerinden Kamufle, 6:45 KK Bornova sahnesinde müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. 6 Mayıs 2025 tarihinde düzenlenecek olan konser, saat 22:00'de başlayacak. Gecede Kamufle'ye; Anıl Piyancı, Khontkar ve Melisa Karakurt gibi sevilen isimler eşlik edecek.
Kamufle konseri 7 Mayıs'ta 6:45 Bornova'da
İzmir'in önemli konser mekânlarından biri olan 6:45 KK Bornova, bu kez Kamufle'yi ve konuk sanatçıları ağırlıyor.
|Bilgi Türü
|Detay
|Tarih
|6 Mayıs 2025
|Gün
|Salı
|Saat
|22:00
|Mekân
|6:45 KK Bornova, İzmir
|Sanatçılar
|Kamufle
|Konuk İsimler
|Anıl Piyancı, Khontkar, Melisa Karakurt
Konserin biletleri 6:45 KK Bornova'nın resmi satış kanallarından ve online bilet platformlarından temin edilebilmektedir. Kapı açılış saati 21:00 olarak belirtilmiştir.
Konuk sanatçılar kimler?
Anıl Piyancı, Khontkar ve Melisa Karakurt, konser gecesinde Kamufle ile aynı sahnede performans sergileyecek. Bu birliktelik, hip hop severler için özel bir gece vadediyor.
Konser 6:45 KK Bornova'da yapılacak
İzmir'in en aktif müzik sahnelerinden biri olan 6:45 KK Bornova, geniş katılımlı organizasyonlara ev sahipliği yapmaktadır. Etkinlikler hakkında 6:45 KK Bornova Resmi Instagram Sayfası üzerinden güncel bilgilere ulaşılabilir.