Kamufle, 6:45 KK Bornova sahnesinde sevenleriyle buluşuyor. Anıl Piyancı, Khontkar ve Melisa Karakurt'un konuk olacağı konser 22:00'de başlayacak.

Türk rap müziğinin sevilen isimlerinden Kamufle, 6:45 KK Bornova sahnesinde müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. 6 Mayıs 2025 tarihinde düzenlenecek olan konser, saat 22:00'de başlayacak. Gecede Kamufle'ye; Anıl Piyancı, Khontkar ve Melisa Karakurt gibi sevilen isimler eşlik edecek.

Kamufle konseri 7 Mayıs'ta 6:45 Bornova'da

İzmir'in önemli konser mekânlarından biri olan 6:45 KK Bornova, bu kez Kamufle'yi ve konuk sanatçıları ağırlıyor.

Bilgi Türü Detay Tarih 6 Mayıs 2025 Gün Salı Saat 22:00 Mekân 6:45 KK Bornova, İzmir Sanatçılar Kamufle Konuk İsimler Anıl Piyancı, Khontkar, Melisa Karakurt

Konserin biletleri 6:45 KK Bornova'nın resmi satış kanallarından ve online bilet platformlarından temin edilebilmektedir. Kapı açılış saati 21:00 olarak belirtilmiştir.

Konuk sanatçılar kimler?

Anıl Piyancı, Khontkar ve Melisa Karakurt, konser gecesinde Kamufle ile aynı sahnede performans sergileyecek. Bu birliktelik, hip hop severler için özel bir gece vadediyor.

Konser 6:45 KK Bornova'da yapılacak

İzmir'in en aktif müzik sahnelerinden biri olan 6:45 KK Bornova, geniş katılımlı organizasyonlara ev sahipliği yapmaktadır. Etkinlikler hakkında 6:45 KK Bornova Resmi Instagram Sayfası üzerinden güncel bilgilere ulaşılabilir.