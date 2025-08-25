Olay, İzmir’in Buca ilçesi Vali Rahmi Bey Mahallesi Menderes Caddesi’nde gece saat 01.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, restoran sahibi Yılmaz E. (34) ile müşteri Emirhan Kaya (20) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve sokakta devam etti.

Kavgada Yılmaz E., yanında bulundurduğu tabanca ile Emirhan Kaya’ya ateş etti. Kaya, sırtı, kalçası ve ayağından yaralandı. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

Kanlar içindeki Emirhan Kaya, ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Doktorların yoğun çabalarına rağmen Kaya, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay sonrası restoran sahibi Yılmaz E., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı ve Buca Polis Merkezi’ne götürüldü. Şüpheli hakkında soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.