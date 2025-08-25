Fotoğrafçı Mesut Adlin’in küçük yaşta biriyle yaptığı mesajlaşmalar sosyal medyada yayıldı. Mesajların ifşa olması sonrası ünlü camiasından tepkiler yükseldi ve birçok oyuncu yaşadıkları taciz iddialarını kamuoyuna açıkladı.

Oyuncular iddialarda bulundu

Doğa Lara Akkaya, Tayanç Ayaydın tarafından, Dilan Bozyel ise Mehmet Yılmaz Ak tarafından tacize uğradığını iddia etti. Mehmet Yılmaz Ak, Bozyel’in suçlamalarını reddetti. Öte yandan Nazan Öncel, Gonca Vuslateri ve Aslıhan Gürbüz gibi ünlü isimler kadın oyunculara destek verdi. Aslıhan Gürbüz, sessiz kalan meslektaşlarını eleştirirken “Bir ifşa da arkadaşım Gizem Güçlü'den geliyor” dedi.

Gizem Güçlü’den şikayet haberi

Güçlü, sosyal medya hesabından menajer Ertunç Uygun’dan kişisel verilerini çaldığı için şikayetçi olduğunu açıkladı. Mahkeme, Uygun’u 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı.

6 kişilik kız grubu Manifest, Mesut Adlin’le yapılacak fotoğraf çekimlerini iptal etti. Grup, sosyal medyada “Sürecin takipçisi olacağız” açıklamasını yaptı.

Mesut Adlin, hakkında çıkan iddialara yanıt vererek, “Yaşı uygun olmayan biriyle bir iletişimim söz konusu olamaz” dedi.

Gülşen’in “Suçu ispatlanana kadar herkes masumdur” paylaşımı tartışmalara yol açtı. Oyuncu Ozan Güven ise kadına şiddet davası nedeniyle yeni projesi Yedi Kocalı Hürmüz müzikalinden ayrıldığını açıkladı.