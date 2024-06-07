SİNOP (AA) - Sinop'ta, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteğiyle, Sivil Toplum Medya Buluşmaları programı gerçekleştirildi.

İnternet Medya ve Bilişim Federasyonu ile Türk İnternet Medya Birliği tarafından Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda, sivil toplum ve medya ilişkileri ele alındı.

Vali Mustafa Özarslan, burada yaptığı konuşmada, basının Türkiye'de dördüncü güç olduğunu söyledi.

Basının yaptıkları tüm iş ve eylemlerde kendilerini denetlediğini vurgulayan Özarslan, kamu ve toplum yararına kendilerine ayna tutulduğunu dile getirdi.

Özarslan, eleştiri olmadan gelişmenin de olamayacağına dikkati çekerek, "Herkes aynı pencereden bakıyor ve alkışlıyor ise bir sorun vardır. Onun için bizim eleştirilmeye ihtiyacımız var. Bu kapsamında sivil toplum kuruluşlarına bir pencere açtıkları için dernek başkanlarımıza ve panelistlerimize teşekkür ediyorum. Çünkü medya ve sivil toplumun aynı amaç uğruna bir noktada buluşmasını çok önemli buluyorum." ifadelerini kullandı.

Türk İnternet Medya Birliği Genel Başkanı Süleyman Basa ise medya ile sivil toplumun birleşmesiyle daha güçlü bir Türkiye ortaya çıkacağına inandıklarını belirtti.

Sivil toplum kuruluşlarının son yıllarda önemli projeler hayata geçirdiklerini anlatan Basa, şöyle konuştu:

"Sivil toplum ve medya buluşmaları, iki yıldır farklı illerde yapılan programlar ile devam ediyor. Buradaki ana amacımız, sivil toplum ile medyayı bir araya getirmek. Ülkemizde aslında dördüncü kuvveti, medya ile sivil toplum beraber paylaşıyor. Bu kuvveti birleştirirsek Türkiye daha güçlenir, daha iyi hedeflere ulaşır diye düşünüyoruz. Sivil toplum örgütleri son yıllarda çok önemli projeler yaptı ama bunların medyada yer alması için her iki tarafın da farkına varması gereken konular vardı. Biz de bu tür programlarla buna parmak basıyoruz."

Konuşmaların ardından sivil toplum kuruluşlarının yaptıkları projeler ve faaliyetlerin medya ile sosyal medyada daha geniş kitlelere ulaştırılması konusunda neler yapılması gerektiğine dair sunumlar gerçekleştirildi.



