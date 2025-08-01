İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2 Ağustos Roman Soykırımı Anma Günü’nde, İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi rejimi tarafından soykırıma uğrayan Roman yurttaşlar için anma töreni düzenliyor.



Tören Cumhuriyet Meydanı’nda yapılacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen anma programı, 2 Ağustos Cumartesi günü saat 09.00’da Cumhuriyet Meydanı’nda başlayacak. Törende eşitlik ve insan hakları vurgusu yapılırken, hayatını kaybeden Roman yurttaşlar anısına denize karanfil bırakılacak.

81 yıl sonra gelen vefa

Etkinlik, 1944 yılında Nazi rejimi tarafından toplama kamplarında katledilen on binlerce Romanın anısını yaşatmayı amaçlıyor. 2 Ağustos, Avrupa genelinde “Roman Soykırımı Anma Günü” olarak kabul ediliyor.

Eşit yurttaşlık vizyonu

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Roman yurttaşların haklarına erişimi ve kent yaşamına katılımlarını güçlendirmeyi hedefleyen eşit yurttaşlık vizyonunu sürdürüyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Kentsel Adalet ve Eşitlik Şube Müdürlüğü ile Roman Koordinasyon Merkezi, bu kapsamda uzun vadeli sosyal çalışmalar yürütüyor.

“Birlikte yaşama kültürünü güçlendirmek”

Roman Koordinasyon Merkezi, Roman toplulukların karşılaştığı sosyal, kültürel ve ekonomik eşitsizliklerin azaltılmasını; hizmetlere eşit erişimi ve katılımı esas alan bir anlayışla faaliyetlerini sürdürüyor.