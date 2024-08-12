İzmir'de sosyal medyada yayımlanan bir röportajda Cumhurbaşkanı'na hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçlamalarıyla gözaltına alınan kadın şüpheli D.K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformunda yayımlanan sokak röportajında Cumhurbaşkanı'na yönelik hakaret içeren ifadeler ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden açıklamalar yapıldığı iddiasıyla D.K. hakkında gözaltı kararı çıkardı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan D.K., adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan D.K., "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından tutuklandı.