İzmir'in patatesiyle ünlü ilçesi Ödemiş’te tarım arazilerinin yakınında ve mera alanında açılması planlanan taş ocağı tesisi, Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci durduruldu.

Ödemiş’te Sahil Madenciliğin, tarım arazilerinin çevresinde açmak istediği 66,92 hektarlık gnays ocağı (taş ocağı) kırma, eleme tesisi projesinin ÇED süreciyle ilgili Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kararını verdi.

Mera alanına açılacağı için doğanın tahrip edilmesinin yanında hayvancılığa darbe vuracağı için yöre halkının itirazlarına rağmen ÇED süreci başlatılmış olan taş ocağı projesi, ÇED yönetmeliği gereğince mevzuata aykırı bulunarak iptal edildi.

İptal gerekçesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sayfasında şöyle açıklandı:

”İlimiz, Ödemiş İlçesi, Bozcayaka Köyünde 91185 Ruhsat Numaralı (3479556 Erişim Numaralı) Sahada Şahil Madencilik Taşımacılık İnşaat Malzemeleri Hayvancılık Ve Petrol Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş. tarafından yapılması planlanan ‘Gnays Ocağı Ve Kırma Eleme ve Yıkama Tesisi (850.000 ton/yıl ve 15,76 ha Gnays Ocağı – 390.000 ton/yıl Kırma Eleme ve Yıkama)’ projesine esas hazırlanarak Müdürlüğümüze sunulan Proje Tanıtım Dosyasına ilişkin devam eden ÇED süreci 29.07.2022 tarih ve 31907 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliğinin 5.Maddesi 2. Bendi a. Fıkrası hükmü gereğince iptal/iade edilerek sonlandırılmıştır.”