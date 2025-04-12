Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir otele ait personel taşıyan servis aracı, Kuşadası-Selçuk karayolu Kuştur mevkiinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi. Kazada 12 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda ambulans ve güvenlik ekibi sevk edildi.

Yağışlı hava kazaya sebep oldu

Edinilen bilgilere göre, Kamil D. yönetimindeki 09 APP 893 plakalı servis minibüsü, yolun kayganlaşması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek virajda devrildi. Kazanın ardından hemen ihbar verilmesi üzerine polis, itfaiye ve ambulans ekipleri hızla olay yerine ulaştı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kazanın ardından minibüsün içerisindeki şoför ve 11 personel yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yetkililer, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Soruşturma başlatıldı

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından, kazanın yağış nedeniyle kayganlaşan yolda meydana geldiği tespit edildi. Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü, kazayla ilgili soruşturma başlattı.