İzmir Emniyet Müdürlüğü, hakkında kesinleşmiş hapis cezası ve arama kararı bulunan şüphelilere yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenledi. Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde yürütülen operasyonda, 208 personel pazar günü sabah saat 05.00'da eş zamanlı olarak 108 adrese baskın yaptı.

Şüpheliler yakalandı

Operasyon kapsamında, hırsızlık, silahla yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, uyuşturucu madde ticareti yapma/kullanma, dolandırıcılık ve görevi yaptırmamak için direnme gibi çeşitli suçlardan aranan toplam 73 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Suç çeşitliliği

Yakalanan şüphelilerin işlediği suçlar arasında ciddi ve kamu düzenini tehdit eden olaylar yer alıyor. Hırsızlık ve silahla yağma gibi malvarlığına karşı işlenen suçların yanı sıra, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kasten yaralama gibi bireylere yönelik suçlar da bulunuyor. Uyuşturucu madde ticareti yapma ve kullanma suçlarıyla ilgili yakalananlar, İzmir genelinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Eş zamanlı operasyonun önemi

Şafak vakti gerçekleştirilen bu eş zamanlı operasyon, İzmir Emniyet Müdürlüğü'nün suç ve suçlularla mücadele konusundaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi. Operasyona katılan 208 personel, titizlikle yürütülen planlama ve koordinasyon sonucunda başarıya ulaştı. Emniyet yetkilileri, bu tür operasyonların devam edeceğini ve İzmir genelinde suç oranının düşürülmesi için çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini belirtti.