Yurt genelinde etkisini gösteren sağanak yağış İzmir’de adeta felakete dönüştü. Özellikle Foça ilçesinde bardaktan boşalırcasına yağan yağmur kısa sürede sele neden oldu. Rögarların taşmasıyla birlikte yollar göle dönerken, ev ve iş yerlerini su bastı. İzmir Valiliği, sel sularında kaybolan bir kişiyi arama çalışmalarının başladığını açıkladı.

YAĞMUR SELE DÖNÜŞTÜ

Foça’da akşam saatlerinde başlayan yağış kısa sürede ilçeyi etkisi altına aldı. Şiddetli yağmur nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşarken, birçok mahallede rögarların taşması sonucu caddeler kullanılamaz hale geldi.

Bazı ev ve iş yerlerini de su bastı, vatandaşlar kendi imkanlarıyla tahliye çalışması yaptı. Bahçeler sular altında kalırken, ilçe halkı evlerinden çıkmakta güçlük çekti.

Kent sakinleri, meteorolojinin günler öncesinden yaptığı uyarılara rağmen gerekli önlemleri alamadığı gerekçesiyle Foça Belediyesi’ne tepki gösterdi.

1 KİŞİ KAYIP

İzmir Valiliği’nden yapılan açıklamada, sel sularında kaybolan bir kişiyi arama çalışmalarının başladığı belirtildi.

Bir vatandaşın sel sularıyla kaplanan caddede kayıkla ilerlemeye çalıştığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

AFAD’DAN AÇIKLAMA

AFAD’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Foça’da devam eden müdahale çalışmalarını yerinde koordine etmek üzere AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Arama ve Kurtarma Daire Başkanı Kartal Muhcı ve Acil Yardım ve Altyapı Hasarları Daire Başkanı Ayhan Işık’ın bölgeye hareket ettiği bildirildi.

Ekiplerin Mustafa Kemal, Fevzi Çakmak ve İsmet Paşa mahallelerinden gelen toplam 198 ihbara (su baskını, mahsur kalma, bilgi talebi vb.) müdahalede bulunduğu açıklandı.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında AFAD, itfaiye, jandarma, emniyet, belediye, DSİ, Karayolları, İl Sağlık Müdürlüğü ve diğer kurumların toplam 587 personel ve 265 araçla çalışmalara katıldığı belirtildi.

Selde kaybolan kişinin arama çalışmalarına destek için Manisa ve Muğla AFAD ekipleri ile Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı su altı arama ekiplerinin bölgeye yönlendirildiği kaydedildi.