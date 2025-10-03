İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle teyakkuzda. Ekipler, özellikle olumsuzluk yaşanabilecek bölgelerde tedbirlerini alarak, sorunların büyümeden kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir'de şiddetli yağış etkili oldu

İzmir’de 3 Ekim 2025 sabahı etkili olan sağanak yağış, kent genelinde çeşitli bölgelerde yoğunlaştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, en yoğun yağış Menderes’te ölçülürken, Murtad istasyonunda 42,8 mm, Gümüldür’de 37,6 mm ve Çileme Köyü’nde 37,5 mm yağış kaydedildi. Buca’da ise yağış seviyesi 33,3 mm, Bornova-Çiçekliköy’de ise 32,5 mm olarak ölçüldü.

İZSU ekipleri sahada

İZSU ekipleri, yağış nedeniyle olası su baskınlarını önlemek için kent genelinde çeşitli önlemler aldı. Merkez ilçelerde 390 personel sahada görev yaparken, ekipler özellikle kritik noktalarda taşkınların önlenmesi amacıyla yoğun mesai harcıyor. Bornova, Buca, Menderes ve Konak gibi riskli noktalarda, mazgal temizliği, pompa sistemleri ve yağmur suyu hatları üzerinden hızlı tahliye çalışmaları gerçekleştirildi.

İZSU, taşkın tehlikesine karşı daha etkili bir müdahale için sahada 5 vidanjör, 27 kanal açma aracı, 9 ızgara temizlik ekibi, 20 pompa, 17 iş makinesi, 17 kamyon ve 390 personel ile çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca, yağmur suyu ızgaraları, dere yatakları ve yol geçiş menfezleriyle köprülerde temizlik yapılıyor.

İZSU vatandaşları uyardı

İZSU yetkilileri, yağışların devam edebileceği uyarısında bulunarak, vatandaşlara bazı önlemler almaları gerektiğini belirtti. Araçların su baskını riski bulunan alanlarda park edilmemesi ve taşkın riski olan bölgelerde bodrum katlara inilmemesi gerektiği vurgulandı. İZSU, tüm ekiplerin teyakkuzda olduğunu ve vatandaşların güvenliği için 7/24 çalışmaya devam edeceklerini belirtti.