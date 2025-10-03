Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), üst klasman hakemi Arda Kardeşler hak mahrumiyeti cezası kapsamında 15 gün men cezası verdi. Karar, MHK Talimatı ve Futbol Disiplin Talimatı (FDT) hükümlerine dayanılarak alındı.

TFF’den yapılan açıklamaya göre PFDK, hakem Arda Kardeşler’e MHK Talimatı’nın 40/a ve FDT’nin 25/2. maddeleri uyarınca 15 gün hak mahrumiyeti cezası uygulanmasına karar verdi.

Kararın ardından Kardeşler, bu süre boyunca resmi görevlerde yer alamayacak.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Trabzonspor–Gaziantep FK maçındaki bir karar sonrası hakem Arda Kardeşler hakkında dikkat çeken ifadeler kullanmıştı.

“Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Elbette ki bunun bedeli çok ağırdır. Bunun arkasında ne varsa bunu çözmek benim görevimdir.”

Bu açıklamanın ardından Kardeşler, bir televizyon programında Hacıosmanoğlu’nun sözlerine yanıt verdi.