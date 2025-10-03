Akaryakıt fiyatlarına yapılan son zam, özellikle LPG kullanıcıları tarafından dikkatle takip ediliyor. Gece yarısından itibaren LPG'nin litre fiyatına 1,20 TL zam yapıldı. Fiyat artışları, döviz kuru dalgalanmaları, küresel petrol piyasasındaki değişimler ve vergi düzenlemeleri gibi faktörlerle şekilleniyor. Bu artış, Türkiye genelindeki pompa fiyatlarına yansıdı.

Akaryakıtta son zam ne zaman yapıldı?

Akaryakıta yapılan son büyük zam 4 Eylül tarihinde motorin fiyatlarına yapılmıştı. O tarihte motorinin litre fiyatı 2,05 TL artmıştı. Ancak 3 Ekim 2025 itibarıyla yapılan yeni zam, özellikle LPG kullanıcıları üzerinde etkili oldu.

3 Ekim 2025 akaryakıt fiyatları

Yeni zamlarla birlikte Türkiye’nin farklı şehirlerindeki akaryakıt fiyatları şu şekilde şekillendi:

İstanbul (Avrupa Yakası): Benzin: 53,29 TL Motorin: 54,48 TL LPG: 27,71 TL

İstanbul (Anadolu Yakası): Benzin: 53,13 TL Motorin: 54,35 TL LPG: 27,08 TL

Ankara: Benzin: 54,13 TL Motorin: 55,48 TL LPG: 27,60 TL

İzmir: Benzin: 54,60 TL Motorin: 55,81 TL LPG: 27,53 TL



Akaryakıt fiyatlarının artmasının en önemli nedenlerinden biri döviz kuru dalgalanmaları ve küresel petrol fiyatlarındaki değişim. Özellikle dövizdeki yükseliş, ithalatın maliyetini artırarak pompa fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Ayrıca, vergi düzenlemeleri ve yerel piyasa koşulları da fiyatların şekillenmesinde önemli rol oynuyor.

Bundan sonraki süreçte, döviz kurundaki dalgalanmalara ve petrol piyasasındaki değişimlere bağlı olarak yeni fiyat artışları bekleniyor. Araç sahipleri, benzin, motorin ve LPG fiyatlarını yakından takip etmeye devam edecek.