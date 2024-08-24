Beyin omurilik sıvısının burun yoluyla gelmesi şikayetiyle dört kez ameliyat geçiren Zeynep Bayrak, İEÜ Medical Point Hastanesinde sağlığına kavuştu. Tat ve koku duyusu geri geldi.

Tekrar eden ameliyatlar ve yeni şikayetler

İzmir'de yaşayan 37 yaşındaki Zeynep Bayrak, beyin omurilik sıvısının burun yoluyla gelmesi nedeniyle 4 kez ameliyat geçirdi. Ameliyat sonrası baş ağrısı ve tat-koku kaybı yaşadı. İEÜ Medical Point Hastanesi'ne başvurdu.

Ameliyat sonrası iyileşme süreci

İEÜ Medical Point Hastanesi Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları Bölümü'nden Prof. Dr. Erdem Eren, alın bölgesindeki sıvının cerrahi müdahaleyle boşaltıldığını belirtti. Ameliyat sonrası baş ağrısı ve tat-koku kaybı sona erdi.

Prof. Dr. Erdem Eren'den açıklamalar

Prof. Dr. Erdem Eren, "Alın bölgesinde yoğun sıvı bulunuyordu. Endoskopik olarak sinüzleri açtık. Bu tür işlemler uzmanlık gerektirir ve dikkatli değerlendirme şarttır," dedi.