İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Planlama Ajansı (İZPA) tarafından gerçekleştirilen “Nasıl Bir İzmir” panel serisinin yedinci etkinliği, “Sağlıklı Bir İzmir” başlığıyla İzQ İnovasyon Merkezi’nde düzenlendi. Bu panel, İzmir’in uzun vadeli vizyonunu şekillendirmek amacıyla yapılan sekiz panelden biriydi. Moderatörlüğünü Doç. Dr. Murad Tiryakioğlu’nun üstlendiği panelde, şehir sağlığına dair kritik konular ele alındı.

Tek sağlık yaklaşımının önemi vurgulandı

Panelin ilk konuşmacısı, Veteriner Hekim Adnan Serpen, ‘tek sağlık’ yaklaşımının insan, hayvan ve çevre sağlığı arasındaki bağlantıyı güçlendirdiğini belirtti. Serpen, ekosistem sağlığının bozulmasının, yerel ve küresel ölçekte krizleri tetiklediğini ifade etti. Bu nedenle, tarım alanlarının, sulak alanların ve yeşil alanların korunmasının önemine değinen Serpen, inşaat sektörünün yarattığı rantın kontrol altına alınması gerektiğini vurguladı.

Hava kirliliği ve gürültü kirliliği şehir sağlığını tehdit ediyor

İkinci konuşmacı Uzman Doktor Mine Durusu Tanrıöver, hava kirliliği ve gürültü kirliliğinin şehir sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini dile getirdi. Hava kirliliği nedeniyle her yıl 7 milyondan fazla insanın hayatını kaybettiğini belirten Durusu Tanrıöver, hava kalitesinin iyileştirilmesi için fosil yakıt kullanımının azaltılması, yeşil alanların artırılması ve hava ölçüm sistemlerinin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca, kentsel gürültünün de stres, uyku bozukluğu ve dikkat eksikliği gibi sağlık sorunlarına yol açtığını belirterek, bu sorunun çözülmesi için kentin gürültü haritasının çıkarılması ve sessiz alanlar yaratılması gerektiğini ifade etti.

Sıcaklık artışı ve iklim değişikliği karşısında şehirler dönüştürülmeli

Sıcaklık artışı ve iklim değişikliğinin şehir sağlığını tehdit ettiğini belirten Durusu Tanrıöver, bu olgulara karşı şehirlerin iklim dostu hale getirilmesi gerektiğini vurguladı. Yeşil alanların artırılması, kentsel ısı adası etkisinin azaltılması ve doğal soğutma yöntemlerinin benimsenmesi gibi adımların şehir sağlığını iyileştireceğini söyledi. Ayrıca, kent bostanlarının oluşturulması ve gıda sistemlerinin dönüştürülmesi gerektiğine dikkat çekti.

İklim değişikliği ruh sağlığını olumsuz etkiliyor

Panelin son konuşmacısı, Psikiyatrist Dr. Mevhibe Tümüklü, iklim değişikliğinin ruh sağlığı üzerindeki etkilerine değindi. Kentlerde yaşanan afetlerin, travma sonrası stres bozukluğuna yol açabileceğini belirten Dr. Tümüklü, iklim değişikliğinin anksiyete bozukluğu gibi ruhsal sağlık sorunlarını tetiklediğini söyledi. Bu sorunları azaltmak için yeşil, sosyal ve güvenli alanların artırılması, yürüyüş yollarının yapılması ve sivil toplum kuruluşlarının desteklenmesi gerektiğini vurguladı.