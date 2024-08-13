İzmir’de şehir içi ulaşımı etkileyen önemli bir aksama yaşandı. Halkapınar ile Fahrettin Altay arasında çalışan Konak Tramvayı’nda meydana gelen teknik sorunlar, seferlerde aksamaya yol açtı. Bu durum, günlük yolculuklarını tramvayla gerçekleştiren vatandaşlar için çeşitli zorluklar oluşturdu.

Aksama detayları ve çözüm

Tram İzmir’den yapılan açıklamaya göre, Konak Tramvayı’nda yaşanan teknik sorunlar nedeniyle seferler, Halkapınar ile Fahrettin Altay arasında tek hat üzerinden ring şeklinde düzenleniyor. Teknik arızaların giderilmesi için çalışmalar sürerken, ESHOT’tan alınan destekle sorunun çözülmesi hedefleniyor.

Açıklamada, Halkapınar ile Karantina arasında tramvay seferlerinin planlı şekilde devam ettiği belirtiliyor. Ancak, Fahrettin Altay ile Karantina arasındaki seferler, yaşanan teknik sorunlar nedeniyle aksamalı olarak gerçekleştiriliyor.

Yolcuların bilgilendirilmesi ve alternatif ulaşım

Tram İzmir, vatandaşları yaşanan aksamalardan dolayı bilgilendirirken, seferlerde yaşanan aksamalardan dolayı yaşanabilecek gecikmeler ve yoğunluklar hakkında dikkatli olunması gerektiğini duyurdu. Alternatif ulaşım seçenekleri olarak, ESHOT’un toplu taşıma araçları ve diğer ulaşım alternatiflerinin kullanılabileceği belirtiliyor.