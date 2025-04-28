İzmir'de son dönemde beyaz eşyası arızalanan vatandaşların sahte servis ilanları nedeniyle mağdur olduğu belirlendi. İnternetteki sahte ilanlarla dolandırıcılık yapan kişiler, 5 vatandaştan toplamda 136 bin TL haksız kazanç elde etti.

Sahte servis ilanları ve yöntemler

İzmir’de, beyaz eşyası bozulduğunda internete başvuran vatandaşlar, sahte servisler tarafından dolandırıldı. Dolandırıcılar, markaların orijinal logolarını kullanarak profesyonel web siteleri oluşturuyor. Bu siteler, sponsorlu reklamlarla arama motorlarında üst sıralarda çıkıyor ve kendilerini yetkili servis gibi tanıtıyor.

Sahte servis elemanları, markaların logolarını taşıyan kıyafetlerle vatandaşların evlerine gidiyor. Güven kazanan dolandırıcılar, bozulan ürünü tamir etmek bahanesiyle alıp götürüyor. Bu yöntemle şu ana kadar 5 kişinin dolandırıldığı belirlendi.

Dolandırıcılıkta gözaltılar

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şimdiye kadar 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Komiser Abdullah Özkaynak, vatandaşların sahte servislerle karşılaşmalarını engellemek için dikkatli olmaları gerektiğini belirtti. Ayrıca, sahte internet sitelerinin arama motorlarında üst sıralarda çıkmalarının nedeninin reklamlı olmaları olduğu ifade edildi.

Yetkili servis teyidi

Özkaynak, beyaz eşya tamiri için internette yapılan araştırmaların çoğunun, sahte servis sitelerine yönlendirdiğini söyledi. Vatandaşların, beyaz eşya markalarının resmi web sitelerinden ya da müşteri hizmetlerinden servis teyidi yapmaları gerektiğini vurguladı. Ayrıca, “www.servis.gov.tr” adresinden gelen servisin markaya ait olup olmadığı kontrol edilebilir. Özkaynak, ödeme yapılmadan önce mutlaka fatura ve servis formu alınmasını tavsiye etti.

Dikkat edilmesi gerekenler:

www.servis.gov.tr adresinden servis teyidi yapın.

Sahte servis sitelerine karşı temkinli olun, sponsorlu reklamları kontrol edin.

Ürün üzerindeki müşteri hizmetleri numarasını arayın.

Fatura ve servis formu alınmadan ödeme yapmayın.

Şüpheli Durumda Yardım Alın

Dolandırıcılık mağduru olmamak için, şüpheli bir durumda 112 Acil Çağrı Merkezi veya en yakın kolluk birimine başvurulması gerektiği belirtildi.