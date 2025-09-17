İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, ünlü ressam Devrim Erbil ve müzisyen, mimar ve ressam kimliğiyle bilinen Erol Evgin’in eserlerinden oluşan “Yan Yana” adlı resim sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Konak Pier Sanat Galerisi’nde düzenlenen açılış töreni, sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.

Küratörlüğünü İbrahim Karaoğlu, sanat koordinatörlüğünü ise Zeki Hozer’in üstlendiği sergi, iki sanatçının farklı bakış açılarını aynı mekânda buluşturuyor. Toplam 40 eserin yer aldığı sergi, 9 Kasım’a kadar her gün 10.00-22.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

Tugay: “İzmir sanatıyla da çok değerli”

Açılışta konuşan Başkan Cemil Tugay, İzmir’in sanatla olan güçlü bağını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“İzmir’e sanat çok yakışıyor, sanat da İzmir’e… Kentimiz, sadece tarihi ve kültürüyle değil, yetiştirdiği sanatçılarla da çok değerli. Dünyanın dört bir yanında İzmir’den çıkan sanatçıların büyük işler yaptığını görmek bizler için gurur verici. Bu özel sergiye ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.”

Tugay ayrıca, 89. yaşına giren Devrim Erbil’in doğum gününü de kutladı.

“Boyayı renge dönüştüren bir usta”

Devrim Erbil’in sanatına hayranlığını dile getiren Tugay, “Boyayı adeta renge dönüştüren bir ressam. Eserlerine baktığınızda içiniz yaşama sevinciyle doluyor. Bir yanda resim tarihine adını altın harflerle yazdıran Devrim Erbil, diğer yanda şarkılarıyla gönüllerde yer etmiş, şimdi resimleriyle hayatımıza renk katan Erol Evgin… İki ustanın eserlerini aynı salonda görmek eşsiz bir deneyim” dedi.

Erol Evgin: “Devrim ağabey kocaman yüreğiyle beni kucakladı”

Sergiyle ilgili duygularını dile getiren Erol Evgin, Devrim Erbil ile aynı sergide yer almanın kendisi için büyük bir onur olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“Devrim ağabey bana birlikte sergi açmayı teklif ettiğinde şaka yaptığını düşündüm. Sonra ciddi olduğunu görünce büyük bir heyecan yaşadım. Dünya çapında tanınan bir sanatçının yanında eserlerimi sergilemek büyük cesaret gerektiriyordu. Ama Devrim ağabey kocaman yüreğiyle beni kucakladı.”

Devrim Erbil: “İzmir’e kendimi çok yakın hissediyorum”

İzmirlilere hitap eden Devrim Erbil, sanatın yaygınlaştırılmasının önemine değinerek çocukların küçük yaşta sanatla tanıştırılması gerektiğini vurguladı:

“Çocuk yaşta sanatla tanışan bireyler hoşgörülü, duyarlı ve yaratıcı olur. Bugün 89. yaş günüm ve bu özel günü İzmir’de, sizlerle geçirmek benim için çok anlamlı. İzmir bana çok yakın, ben de kendimi bu şehrin bir parçası olarak görüyorum.”

Konak sanatın merkezi olacak

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ise Konak’ı yeniden sanatın merkezi haline getirmek için çalıştıklarını belirterek, “Böylesine değerli bir sergiye ev sahipliği yapmak bizim için büyük bir mutluluk” dedi.

Sergi hakkında

Her iki sanatçı da kendilerine özgü tarzlarıyla, yaşadıkları mekânlardan ilham alarak eserlerini üretiyor. Farklı disiplinlerden gelen iki usta sanatçının eserlerinin bir arada sunulduğu “Yan Yana”, İzmir’in son yıllarda ev sahipliği yaptığı en özel sanat etkinliklerinden biri olarak gösteriliyor.

Sergi, sanatseverlere hem görsel bir şölen sunacak hem de İzmir’in kültürel hayatına güçlü bir katkı sağlayacak.