İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Şiir Hatları Buluşması, sanatseverleri şiir ve sanatla buluşturuyor. İlk etkinlik, Alsancak Vapur İskelesi önünde, şair ve yazar Namık Kuyumcu'nun koordinatörlüğünde gerçekleşti. Sanatçılar, şiirlerini yapay zekâ bestesi ve tango gösterisi eşliğinde seslendirirken, ateş dansı ve mim gösterisi ile gece son buldu.

İzmir’de sanat dolu günler

Şiir Hatları Buluşması, şehrin dört bir yanında sanatseverleri ağırlamaya devam ediyor. 50 sanatçının katılımıyla gerçekleşen etkinlik, 20 Eylül’de Bostanlı Yasemin Kafe önünde, 21 Eylül’de tekrar Alsancak Vapur İskelesi önünde ve 22 Eylül Pazar günü yine Bostanlı'da Yasemin Kafe’de şiirseverlerle buluşacak.