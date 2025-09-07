İzmir’in Kemalpaşa ilçesine bağlı Bağyurdu Mahallesi Sanayi Sitesi’nde çıkan yangında 3 iş yeri tamamen yanarak küle döndü. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Yangın kısa sürede büyüdü

Yangın akşam saatlerinde sanayi sitesinde bulunan bir iş yerinde başladı. Alevler kısa sürede büyüyerek yan yana bulunan diğer iş yerlerine de sıçradı. İtfaiye ekipleri yangına hızla müdahale ederken, olası can kaybı ve yaralanmanın önüne geçmek için çevredeki iş yerleri tahliye edildi.

3 iş yeri kullanılamaz hale geldi

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre olayda yaralanan olmadı. Ancak 3 iş yerinin tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangının nedeni araştırılıyor

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde çalışma yürütüyor.