İzmir’in Karabağlar ilçesinde bir düğün salonunda çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavga, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tartışma salon çıkışında büyüdü

Olay, gece saatlerinde Sevgi Mahallesi’nde bulunan bir düğün salonunun çıkışında yaşandı. İddiaya göre, düğün sırasında iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma, salon çıkışında tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü.

Kavga kameraya yansıdı

Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle taraflar güçlükle ayrıldı. O anlar ise bir cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntülerde, kalabalığın içinde tarafların birbirine tekme ve yumruklarla saldırdığı anlar yer aldı.

Polis inceleme başlattı

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Tarafların birbirinden şikâyetçi olup olmadığı öğrenilemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.