TÜLOV'un düzenlediği "Saygı, Hoşgörü ve Özgür Düşünce" temalı öykü yarışmasına başvurular başladı. İzmir'deki 10-14 yaş arası ilkokul ve ortaokul öğrencileri yarışmaya katılabilecek.

Yarışmanın amacı ve katılım koşulları

Türkiye Tanıtım Araştırma Demokrasi ve Laik Oluşum Vakfı (TÜLOV) tarafından İzmir'deki 10-14 yaş grubundaki ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen Laiklik Öykü Yarışması başladı. Yarışma, katılımcılara "Saygı, Hoşgörü ve Özgür Düşünce" temalarını işleyerek, Laiklik kavramını kendi yaşamlarında nasıl algıladıklarını özgün hikâyelerle anlatma fırsatı sunuyor.

Başvuru bilgileri

Yarışmaya başvurular, 5 Mayıs 2025 tarihine kadar kabul edilecek. Öğrenciler, başvurularını tulov.org.tr adresinden, Instagram veya Facebook hesaplarındaki biyolink üzerinden ya da başvuru formu linki aracılığıyla online olarak yapabilirler.

Yarışma, toplamda 75.000 TL ödül dağıtacak. Değerlendirme kurulu, Av. Demirkanatlı Mutlu başkanlığında, Prof. Dr. Nurettin Demir, Aydan Tuncayengin, Ayşegül Sevgili, Dilek Ülkü, ve Kadir Karpuz gibi önemli isimlerden oluşuyor.

Yarışma katılım koşulları

Yarışmaya İzmir il sınırlarında yaşayan 10-14 yaş arasındaki ilkokul ve ortaokul öğrencileri katılabilir.

Hikâyelerin özgün olması ve daha önce herhangi bir yarışmada yayınlanmamış olması gerekmektedir.

Öyküler, Word belgesi olarak A4 boyutunda, Times New Roman yazı fontu ile, 12 punto ve 1,5 satır aralığı ile yazılmalıdır.

Yazım kuralları ve dil bilgisi hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Hikâyenin başlık, öğrenci adı, soyadı, yaşı, okuduğu okul, sınıfı ve iletişim bilgileri ayrı bir sayfada yer almalıdır.

Tüm öyküler, [email protected] adresine gönderilmelidir.