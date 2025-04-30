İzmir Büyükşehir Belediyesi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde kent içi toplu ulaşımda özel uygulamaya gidiyor. ESHOT, İZULAŞ, İZDENİZ, Metro, Tramvay ve İZTAŞIT’ta ulaşım yüzde 50 indirimli olurken, İZBAN ise gün boyunca ücretsiz hizmet verecek.

ESHOT, Metro, Tramvay ve vapurda yüzde 50 indirim

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı toplu ulaşım sistemlerinde 1 Mayıs 2025 Perşembe günü yüzde 50 indirimli tarife uygulanacak. Bu uygulama; ESHOT, İZULAŞ, Metro, Konak ve Karşıyaka tramvay hatları, İZDENİZ vapurları ile İZTAŞIT araçlarını kapsıyor.

Öte yandan, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile TCDD ortaklığında işletilen İZBAN’da ise Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereği ulaşım gün boyu ücretsiz olacak.

1 Mayıs’a özel sefer düzenlemeleri yapıldı

İzmir’de 1 Mayıs günü ulaşımda sadece ücret tarifesi değil, sefer planlarında da düzenlemeye gidildi. ESHOT otobüslerinde cumartesi tarifesine takviyeler eklenecek. Metro ve Konak Tramvayı'nda da cumartesi sefer planı uygulanacak. Karşıyaka Tramvayı’nda ise mevcut plan korunacak.

İZDENİZ vapurları ise hafta sonu tarifesiyle çalışacak.

Alsancak İskelesi kapalı olacak

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında alınan güvenlik önlemleri doğrultusunda, Alsancak Vapur İskelesi İzmir Valiliği’nin talimatıyla geçici olarak kapalı tutulacak. Yolcular, Pasaport Vapur İskelesi’ni kullanmaya yönlendirilecek.