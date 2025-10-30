Ödemiş Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 29 Ekim etkinlikleri kapsamında düzenlenen fener alayı ve ardından sergilenen Cumhuriyet Valsi ile yaşandı. Binlerce kişi Türk bayraklarıyla yürüdü, törene katılanlar Başkan Mustafa Turan’ın “Cumhuriyet hayattır” vurgusuna geniş destek verdi.

Ödemiş’te düzenlenen fener alayı, Belediye Bandosu eşliğinde Ulus Meydanı Park Kafe önünden başladı ve Salı Pazarı Parkı’nda son buldu. Belediye Başkanı Mustafa Turan, CHP İlçe Başkanı Bülent Eker, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve binlerce vatandaş Türk bayraklarıyla kortejde yer aldı. Marşlar ve alkışlarla ilerleyen grup, coşkulu görüntüler oluşturdu.

Fener alayının hemen ardından Ödemiş Belediyesi Halk Oyunları Ekibi’nin özel hazırladığı Cumhuriyet Valsi sunuldu. Gösteri, izleyiciler tarafından beğeniyle izlendi ve kutlamalara görsel bir zenginlik kattı. Cumhuriyet Bayramı programı çerçevesinde düzenlenen bu gösteri, etkinliğin doruk noktalarından biri oldu.

Belediye Başkanı Mustafa Turan konuşmasında Cumhuriyetin değerine vurgu yaptı:

“Cumhuriyet hayattır. Cumhuriyetimizi korumak, Atatürk’ün açtığı yoldan yürümek bizim birinci görevimizdir. Gençliğe Hitabe’den aldığımız güçle, gerekirse canımız pahasına vatanımızı koruyacağız. Kimse umudunu yitirmesin; umudunu kaybeden geleceğini de kaybeder.” Başkan Turan’ın sözleri kortejdeki çok sayıda katılımcı tarafından desteklendi.

Etkinlik boyunca sık sık “İstiklal Marşı” ve marşlar seslendirilirken, katılımcılar Cumhuriyetin kurucu değerlerine bağlılık mesajları verdi. Ödemişliler, alınan coşkulu katılımla Cumhuriyetin önemine dikkat çekti; kutlamalar yerel medya ve sosyal medyada yoğun ilgi gördü.